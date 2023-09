MotoGP, GP Misano: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna subito in pista per il Gran Premio di San Marino sulla pista di Misano. Ecco gli orari televisivi per seguire la gara.

Lo spettacolo della MotoGP torna subito in azione ad una settimana da Barcellona, visto che nel prossimo week-end c’è in programma il Gran Premio di San Marino. Da queste parti, lo scorso anno, abbiamo assistito ad una splendida bagarre tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, con il campione del mondo che ebbe la meglio sul rivale.

Purtroppo, i due grandi protagonisti della passata edizione sono a serio rischio, visto quello che è accaduto in Catalogna. Pecco ha subito un politrauma dopo che la KTM di Brad Binder gli è passata sulle gambe, ed ora siamo ancora in attesa di scoprire quelle che sono le sue reali condizioni di salute.

Bastianini, l’altro rider ufficiale di casa Ducati, ha del tutto sbagliato il punto di staccata in Curva 1, prendendo in pieno Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. In un primo momento, sembrava non essere nulla di grave, ma in seguito il dottor Angel Charte, il medico della MotoGP, ha dato una brutta notizia.

Bastianini potrebbe dover subire un intervento chirurgico, dal momento che ha subito la frattura del malleolo tibiale sinistro. La sfortuna di questo ragazzo pare non avere fine, e per la casa di Borgo Panigale c’è il serio rischio di dover correre la gara di casa senza i due piloti factory in pista, ma l’importante è ovviamente che stiano bene.

MotoGP, ecco gli orari del GP di Misano

La MotoGP si avvia verso il round di Misano dopo gli eventi della Spagna, con il mondiale che può addirittura riaprirsi. Jorge Martin ha chiuso terzo a Barcellona, portandosi a -50 da Pecco Bagnaia, e con la possibilità di rosicchiara ancora qualcosa a Misano, ma attenzione anche ad una strepitosa Aprilia.

La casa di Noale ha piazzato una devastante doppietta a Barcellona, con Aleix Espargarò al secondo successo in tre gare che ha battuto Maverick Vinales. Dopo il successo nella Sprint Race del sabato, il nativo di Granollers ha fatto il pieno, portandosi a casa tutti e 37 i punti disponibili per questo fine settimana.

Aleix è ora quinto nel mondiale, con un ritardo di 106 punti dal campione del mondo della MotoGP. Ovviamente, si tratta di un gap enorme, ma molto dipenderà dai tempi di recupero di Pecco. La speranza è che sia per lui che per Enea Bastianini non ci siano guai troppo seri. A questo punto, fare pronostici per la tappa di Misano diventa impossibile, visto che ci sono troppe incognite al momento attuale. Ci auguriamo che tutto possa risolversi per il meglio dopo uno spavento enorme.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana

Orari TV GP Misano su SKY

Venerdì 8 settembre

Prove libere 1

10:45

Prove libere 2

15:00

Sabato 9 settembre

Prove libere 3

10:10

Qualifiche

10:50

Sprint Race

15:00

Domenica 10 settembre

Warm-up

09:45

Gara

14:00

Orari TV GP Misano su TV8

Sabato 9 settembre

15:00 in diretta anche su TV8

Domenica 10 settembre