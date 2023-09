Auto elettriche, situazione drammatica: il dato sull’Alfa Romeo è imbarazzante

Le auto elettriche ancora zoppicano, ed un’ultima conferma ci arriva dal marchio Alfa Romeo. Ecco il dato che è emerso.

Le vendite delle auto elettriche continuano a non essere esaltanti, anche se qualche passo in avanti, nel corso di quest’estate, si è iniziato a vedere. L’Alfa Romeo è una delle case che sta iniziando a produrre auto ad emissioni zero, e nel 2024 arriverà un nuovo B-SUV che sarà disponibile sia in elettrico che con motore termico.

Si tratta di un modello che aprirà una nuova era per la casa del Biscione, che punta seriamente a ritagliarsi una vetta di mercato da queste vetture. Un dato interessante è emerso dopo la presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, che ha già fatto sognare i fan con le sue forme. Ecco che cosa si è scoperto.

Alfa Romeo, arriva il dato sulla 33 Stradale

L’Alfa Romeo ha tolto i veli alla strepitosa 33 Stradale, la nuova supercar del marchio del Biscione che ha subito stregato i fan. L’evento è avvenuto lo scorso mercoledì, ed ha focalizzato l’attenzione di media ed appassionati. Come detto, la vettura è stata costruita in soli 33 esemplari, che sono già stati tutti venduti, e si parla di un prezzo di circa un milione di euro a vettura.

Un altro dato interessante è quello che riguarda la motorizzazione, dal momento che è stato reso noto il fatto che verrà realizzata sia con motore termico che elettrica. Il propulsore a combustione è il V6 turbo Nettuno della Maserati MC20, ma una notizia interessante è stata diffusa da Larry Dominique, il vicepresidente senior della casa di Arese, che ha parlato ai microfoni di “Motor1.com“.

Ecco le sue parole: “Abbiamo voluto realizzare la 33 Stradale, che è un omaggio al nostro passato, con entrambi i motori per far vedere che l’Alfa Romeo è in grado di costruire un’auto ad alte prestazioni indipendentemente dal tipo di motore. L’importante è che il modello mantenga il nostro DNA, e finché costruiremo auto che rispondono a questa esigenza, il tipo di motore sarà indifferente“.

Dominique ha poi dato una notizia molto interessante su questo discorso, affermando che è stata scelta in numero ben maggiore la vettura con motore a combustione dai clienti, i quali hanno lasciato da parte la versione con powertrain elettrico. Ciò significa che il V6 biturbo è andato per la maggiore, anche se non c’è un dato preciso su questo confronto.

Ricordiamo che la versione EV è quella più potente, dal momento che può sprigionare ben 750 cavalli di potenza massima. Il motore termico ne garantisce circa 620, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione ZF ad otto velocità. L’obiettivo è quello di raggiungere i 100 km/h in meno di tre secondi.

Si sa già che la velocità massima toccherà i 333 km/h, anch’esso un omaggio al nome che è stato scelto per il modello. Per il momento, dunque, il motore termico stravince il confronto, ma bisognerà vedere se in futuro questo risultato verrà riproposto anche su altre vetture più convenzionali.