Moto3 GP Catalogna, Gara: Alonso vince al cardiopalma, Holgado cade

La Moto3 a Barcellona vede imporsi David Alonso, mentre Holgado finisce a terra nel finale. Masia ed Oncu sul podio.

La Moto3 è sempre una certezza, ed anche nel Gran Premio di Catalogna lo spettacolo è stato straordinario. A vincere è David Alonso, che replica il trionfo di Silverstone, battendo in volata Jaume Masia e Deniz Oncu. Quarta piazza per Jose Antonio Rueda, seguito da Ayumu Sasaki.

Il giapponese è ora a -15 da Daniel Holgado, caduto clamorosamente nella bagarre dell’ultimo giro. Sesto Stefano Nepa, seguito da Riccardo Rossi e Kaito Toba. Nono Tatsuki Suzuki, con la top ten che è stata completata da Ryusei Yamanaka, in una delle gare della Moto3 più folli di sempre.

Moto3, che spettacolo nel finale di Barcellona

La Moto3 può regalare molte sorprese in quel di Barcellona, dove si disputa il GP di Catalogna. La pole position è stata ottenuta da Ivan Ortolà, mentre Daniel Holgado ed Ayumu Sasazi, ovvero i due che stanno comandando la classifica, partono molto indietro a seguito di un sabato a dir poco complicato.

Ad approfittarne ci può pensare Deniz Oncu, il quale sale subito in testa alla partenza. Sasaki non avanza al via, così come Holgado che addirittura finisce al 15esimo posto, confermando le difficoltà di questo fine settimana. Come prevedibile, si tratta di una gara di gruppo, con una grande battaglia davanti a tutti.

Al comando sale Jaume Masia, che precede Oncu e David Alonso, il quale ormai si conferma un rider di primissima fascia. Buona la prova di Stefano Nepa, che si gioca le prime posizioni, mentre Holgado, dopo le difficoltà iniziali, riesce a recuperare ed inserirsi tra i primi.

Quella che stiamo vivendo è una delle gare più combattute della stagione di Moto3, dal momento che nessuno riesce a fare la differenza. Strepitosa la rimonta di Holgado, che si ritrova addirittura secondo a metà gara, mentre va segnalata la buona prova di Riccardo Rossi che si mantiene in lotta per i primio dieci posti, mentre Romano Fenati cerca di rimontare dal fondo della griglia.

La bagarre infuria quando ci si avvicina alla bandiera a scacchi, ed a sensazione, è Oncu colui che può averne di più, ma con Masia ed Holgado che non mollano. Sasazi prova a rimontare e si trova ottavo, ma con un passo che non gli permette di passare coloro che gli sono davanti con grande facilità.

C’è anche un contatto tra Oncu ed Holgado, i quali se le danno di santa ragione, favorendo il passaggio di Alonso e di Jose Antonio Rueda. L’ultimo giro è strepitoso come sempre, con Masia che comanda davanti ad Alonso ed Holgado. Incredibile caduta dello stesso Holgado a poche curve dalla fine, una tegola per il mondiale.

All’ultima curva se la giocano in tre, Munoz cade spinto da Rueda ed è Alonso che vince davanti a Masia ed Oncu, con Rueda quarto davanti ad un Sasazi che ora si fa sotto in classifica, al termine di una gara davvero folle e spettacolare. Prossimo appuntamento a Misano domenica prossima.