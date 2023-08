Moto3 GP Austria, Gara: Oncu vince al cardiopalma, battuti Holgado e Sasaki

La Moto3 disputa il GP d’Austria, dove si impone Deniz Oncu, seguito da Holgado e Sasaki in un finale da infarto.

La Moto3 non delude mai, ed anche in Austria è andato in scena uno splendido spettacolo. A vincere è stato Deniz Oncu, che ha battuto per appena 5 millesimi Daniel Holgado, con Ayumu Sasaki terzo ed ora a -26 nel mondiale dal grande rivale. Quarta piazza per Collin Veijer.

La lotta è stata splendida, e questa volta non ne ha fatto parte Ivan Ortolà, solo quinto seguito dal nostro Riccardo Rossi. Settima piazza per Ryusei Yamanaka davanti a Diogo Moreira, con David Munoz nono, con il nostro Stefano Nepa che ha invece completatato la top ten.

Moto3, finale al cardiopalma in Austria

La Moto3 sbarca in Austria, dove la pole position è stata conquistata da un sorprendente Collin Veijer, che per la prima volta in carriera scatterà davanti a tutti. Al suo fianco il leader del mondiale Daniel Holgado, seguito da Deniz Oncu, dopo una qualifica molto tirata e che ha riservato vari colpi di scena.

La partenza è eccezionale per Holgado ed Oncu, mentre Veijer si fa tradire dall’ansia della prima pole position e scivola in terza piazza. Un primo colpo di scena avviene dopo pochi giri, quando un guasto tecnico colpisce Jaume Masia. Dopo il ritiro a Silverstone, un altro ko può portare alla fine della sua corsa al titolo mondiale, che era già molto in salita.

Holgado al comando cerca di imporre il prorpio passo, mentre il poleman ed Oncu si giocano il secondo posto, restando comunque vicini al leader della Moto3. Oncu si prende di forza la piazza d’onore verso la metà della gara, con un ingresso aggressivo nei confronti di Veijer. Quest’ultimo viene passato anche da David Alonso, il quale entra in azione.

Viene su dalle retrovie uno scatenato David Alonso, che però getta via la gara cadendo a nove giri dalla fine. Un gran peccato per il giovane talento che stava facendo una corsa strepitosa e che si era preso la testa della gara, ma va detto che la caduta non cancella di certo ciò che stava mostrando.

Nel finale riemerge anche uno scatenato Ayumu Sasaki, che si ingaggia nella battaglia a quattro per la vittoria. Holgado inizia gli ultimi due giri davanti a tutti, con il giapponese incollato agli scarichi, ma Oncu e Veijer non mollano. Sasaki si prende il primo posto alla staccata di Curva 1.

Holgado sa di non poterlo farlo scappare, e si incolla nuovamente al rivale, che vincendo si farebbe davvero sotto nel mondiale. Il leader iridato, infatti, si getta subito all’interno e torna davanti, con Oncu che si rinfila al secondo posto. L’ultimo giro, come sempre, è da batticuore.

Sasaki si riprende il primo posto scavalcando entrambi coloro che lo precedevano, con Holgado che prova a non mollare sino all’ultima curva. A vincere è un incredibile Oncu, che approfitta dell’attacco del compagno alla curva finale per imporsi e tornare in lotta per il titolo. Prossimo appuntamento a Barcellona tra due settimane.