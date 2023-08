Moto3 Silverstone, Gara: David Alonso fa l’impresa, peccato per Fenati

La Moto3 regala spettacolo a Silverstone, dove si impone David Alonso dopo essere partito ultimo. Sasaki precede Holgado.

Come al solito, la Moto3 non ha deluso le aspettative ed ha regalato forse la gara più bella di tutta la stagione in quel di Silverstone. La vittoria è andata a David Alonso che era partito ultimo, rendendosi protagonista di una rimonta a dir poco clamorosa, battendo Ayumu Sasaki e Daniel Holgado.

Quarta piazza per Ivan Ortolà seguito da David Munoz e Diogo Moreira, mentre il settimo posto è appannaggio di David Salvador. Jose Antonio Rueda chiude ottavo, davanti a Collin Veijer ed al nostro Romano Fenati, che era con i primi della Moto3 prima di incappare in un contatto.

Moto3, la rimonta di David Alonso è già storia

Torna in azione anche la Moto3 in quel di Silverstone, con la pole position che è stata conquistata da Jaume Masia. In prima fila anche una sorpresa, ovvero Scott Ogden seguito da Daniel Holgado. Per il rider che si è piazzato al secondo posto nelle qualifiche c’è subito una doccia fredda, visto che all’inizio del giro di formazione subisce un problema alla moto.

Il #19 riesce poi a ripartire, ma deve schierarsi in fondo al gruppo per la partenza. Grande partenza di Deniz Oncu che dalla nona piazza schizza in testa, mentre Rossi parte male e scivola settimo. Dopo pochi giri c’è un vero e proprio disastro per Masia, colui che insegue Holgado nel mondiale, cade mentre era al comando.

Strepitosa la rimonta di David Alonso, partito dal 28esimo posto, che risale sino alle prime posizioni, in bagarre con Diogo Moreira e Tatsuki Susuki per il podio. Impressionante la risalita di Alonso, che addirittura scavalca anche coloro che gli erano rimasti davanti, prendendosi il primo posto di potenza pura. Una rincorsa di questo tipo era difficile da prevedere.

La battaglia è intensa ed il gruppo resta compatto, ma purtroppo, il nostro Rossi dopo la grande qualifica precipita in 12esima piazza, mentre Romano Fenati si attesta tra i primi dieci. Eccellente la sua guida, che lo porta a guadagnare altre posizioni, sino a toccare anche la vetta della gara. Purtroppo, la sua Honda è inferiore alle KTM sugli allunghi, tratto dove viene risucchiato dalla concorrenza, mentre nel misto fa la differenza.

A causa di un probabile contatto, Fenati retrocede in fondo al gruppo, per poi riprendersi e riportarsi in zona punti. Ayumu Sasazi si porta al comando a due giri dalla fine, seguito a ruota da Holgado e da Alonso, mentre Oncu è sesto seguito da Ivan Ortolà. La bagarre, come era prevedibile, si risolve solamente all’ultimo giro, con una lotta pazzesca nella zona centrale della pista, quella delle velocissime Becketts. La Moto3, come sappiamo, non delude mai.

Oncu attacca Alonso nelle ultime curve, ma finisce largo e perde tante posizioni, ed così il rider colombiano che vince dopo essere partito ultimo. Sasaki ed Holgado completano il podio, in quella che è stata una delle gare più belle di sempre. Prossimo appuntamento al Red Bull Ring tra due settimane.