Sainz esalta la Ferrari a Monza: ecco perché si può sognare

Carlos Sainz ha chiuso davanti a tutti le prove libere del venerdì di Monza, con una Ferrari molto veloce. Ecco le sue parole.

La Ferrari chiude davanti a tutti le prove libere del Gran Premio d’Italia, con Carlos Sainz in prima posizione. Lo spagnolo si è preso il miglior tempo girando in 1’21”355 con gomma Soft, prestazione ottenuta al secondo tentativo. Infatti, nel primo aveva commesso un errore alla Variante della Roggia, dovendo abortire dopo aver fatto registrare il record nel primo settore.

Lo spagnolo è apparso davvero in grande forma, ed è stato più rapido di Charles Leclerc in tutta la giornata. La Ferrari ha confermato le attese della vigilia, dominando la scena sui lunghi rettilinei. Leclerc è stato il più rapido sugli allunghi, con ben 347 km/h di velocità di punta fatti registrare sull’allungo dei box.

Il venerdì di Monza ci dice che la Ferrari può puntare alla pole position, anche se la concorrenza non è lontana. Ad appena 19 millesimi dallo spagnolo c’è la McLaren di Lando Norris, che dopo una giornata complessa ha rilanciato il team di Woking, con Oscar Piastri quarto.

Terzo tempo per la prima delle Red Bull, quella di Sergio Perez, che durante il long run è però andato a sbattere alla Parabolica. “Solo” quinto Max Verstappen, che però ha mostrato un passo gara devastante nel finale della sessione. Non può essere troppo soddisfatto Leclerc, sesto e con quasi quattro decimi di ritardo rispetto al compagno di squadra.

La Ferrari è stata comunque competitiva anche sul long run, ma c’è da dire che la vittoria sembra essere un obiettivo complesso da raggiungere. Uno dei segreti potrebbe essere proprio la velocità di punta, utile per difendersi sui rettilinei, ma occorre prendersi la pole position ad ogni costo per rendere valido questo discorso. A questo punto, è chiaro che la SF-23 si giochi le sue carte di successo qui a Monza, con due nuove power unit che sono state deliberate per avere massima potenza.

Sainz, ecco le sue parole alla fine delle prove libere

Carlos Sainz ha sempre amato la pista di Monza, dove ha chiuso secondo con la McLaren nel 2020 e quarto lo scorso anno dopo una bella rimonta. Le prove libere ci hanno dato un risultato davvero positivo per la Ferrari, con lo spagnolo che, dopo la sessione, ha confermato le buone sensazioni.

Ecco le sue parole: “Nel complesso, per noi è stato un venerdì molto positivo, la vettura sembra in forma in questo fine settimana. Ci sono delle caratteristiche della pista che si adattano bene alla nostra macchina, ma siamo solo all’inizio e non sarà per nulla facile perché siamo tutti vicini“.



Sainz ha poi aggiunto: “Continueremo a lavorare per trovare ancor più performance, soprattutto sul passo gara dove credo ci sia del buon margine per migliorare. Devo ringraziare davvero tutti i tifosi, è fantastico guidare qui davanti a loro a Monza“. Ci auguriamo che l’entusiamo venga poi coadiuvato da un gran bel risultato.