Leclerc fa sognare i tifosi Ferrari: le sue parole sono un’iniezione di fiducia

Sesto tempo per Charles Leclerc nelle prove libere del Gran Premio d’Italia, chiuse al top da Sainz. Ecco le sue parole.

Il venerdì di prove libere del Gran Premio d’Italia è andato in archvio come meglio non si poteva per la Ferrari, con Carlos Sainz che ha messo a referto il miglior tempo. Girando con gomma Soft, lo spagnolo ha fermato il cronometro sull’1’21”355, staccando di 19 millesimi la McLaren di Lando Norris e di quasi due decimi la Red Bull di Sergio Perez. Charles Leclerc è invece solo sesto, e non ha trovato la prestazione che voleva.

Il monegasco ha fermato il cronometro sull’1’21”716, alle spalle anche di Oscar Piastri e di Max Verstappen. Charles non è riuscito a mettere insieme il giro, ma c’è da dire che sul passo gara è riuscito ad eguagliare il compagno di squadra, all’interno di quello che è il venerdì migliore della stagione per la Ferrari.

La Scuderia modenese ha deciso di deliberare due nuove power unit per i propri piloti, la quarta ed ultima di questa stagione senza incappare in delle penalità. Il tutto è stato fatto per ottenere la massima spinta dal motore Superfast, sulla pista dove, in assoluto, la potenza conta più di tutto. La velocità di punta è stata infatti ottimale, con Leclerc che ha toccato i 347 km/h, eguagliati solamente dalla Williams di Alexander Albon.

La cosa positiva sta anche nei tempi del settore centrale, nel quale la Ferrari aveva sofferto al mattino, volando però nel pomeriggio. La SF-23 ha forse qui la sua ultima possibilità per giocarsi una vittoria, anche se la Red Bull resta la grande favorita dopo quanto mostrato in questa stagione.

Leclerc, ecco le sue parole dopo le prove libere

Charles Leclerc deve fare un passo in avanti, dal momento che, per tutta la giornata, non ha mantenuto il passo di Carlos Sainz. Lo spagnolo è sempre stato a proprio agio sulla pista di Monza, dove il monegasco ha vinto nel 2019 dopo aver messo a referto la pole position.

Nei quattro anni in Ferrari, Charles ha stampato ben due pole position qui a Monza, e sarebbe davvero ottimale conquistare la terza in un’annata così difficile. Il monegasco può fare dei passi in avanti sul fronte del giro secco, mentre il passo gara è sembrato molto positivo, il che è una notizia considerando come sono andate le cose in questa stagione. Leclerc è senza dubbio in grado di dare molto per ciò che riguarda la qualifica, ed ha un maggior margine di miglioramento rispetto a Sainz che è già andato molto forte. Charles si dimostra comunque fiducioso.

Ecco le sue parole: “Quella di oggi è stata una giornata molto impegnativa, la nostra prestazione è stata positiva, anche se ho fatto fatica con il bilanciamento. Ci dobbiamo lavorare ancora in vista di domani, soprattutto per ciò che riguarda il giro secco. Per ciò che riguarda il long run invece, mi sono trovato molto più a mio agio“.