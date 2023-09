Leclerc e la bagarre di Monza: l’ammissione sulla Red Bull è preoccupante

Charles Leclerc ha chiuso quarto il GP d’Italia, dopo una furiosa bagarre con Sainz. Ecco le sue parole a fine gara.

Non c’è stato niente da fare per la Ferrari nel Gran Premio d’Italia, che come da pronostico ha visto Max Verstappen e la Red Bull vincere ancora una volta. L’illusione del Cavallino è durata per poco più di un terzo di gara, con Carlos Sainz stoico nel difendersi, ma poi la superiorità della RB19 è venuta fuori, con Charles Leclerc che potuto poco anche nei confronti di Sergio Perez.

La buona notizia è che la Ferrari era nettamente la seconda forza anche sul passo gara, ma quella negativa è che il team di Milton Keynes è avanti anni luce. La superiorità delle monoposto di Adrian Newey sul passo gara è stata evidente anche a Monza, dove ci si aspettava di vedere dei distacchi minori.

I due della Ferrari hanno dato spettacolo negli ultimi giri, dando vita ad una furiosa battaglia per il podio. Sainz e Leclerc hanno rischiato per diverse volte di toccarsi, ma c’è stato molto rispetto tra di loro. C’è da dire che lo spagnolo, che aveva delle gomme ormai al capolinea, si è difeso alla grandissima, prendendosi il primo podio stagionale, il secondo qui a Monza. I tifosi hanno applaudito i due del Cavallino, che si toglie una piccola soddisfazione superando l’Aston Martin al terzo posto tra i costruttori.

Per la Ferrari ora inizierà una fase molto difficile di stagione, dal momento che di piste come Monza non ce ne saranno più. Già da Singapore si soffrirà molto, e non sono previsti enormi aggiornamenti su questa SF-23, che diventerà una sorta di laboratorio in vista della prossima stagione.

Leclerc, ecco le sue parole alla fine della gara

Ai microfoni di “SKY Sport F1“, Charles Leclerc ha raccontato la sua gara, ed è apparso molto stanco dopo i tanti duelli di cui è stato protagonista: “Al primo giro non volevo prendere rischi inutili, la miglior cosa da fare era frenare, non c’era spazio, è andata così. Se ho chiesto troppo alle gomme Dure? Non credo, stavo provando a salvarle il più possibile per la fine della gara, come nel primo stint“.

Leclerc ha poi descritto il duello con Carlos Sainz: “Il mio passo è sempre stato migliore alla fine dello stint. Era molto difficile salvare le gomme contro le Red Bull, erano molto superiori a noi. Ho dato tutto nel finale, ma sul podio ci è salito Carlos, è stato divertente ma eravamo anche molto al limite. Ci siamo mossi tutti e due in fase di frenata, ma ripeto che è stato divertente“.

Charles ha poi ammesso come le Red Bull fossero troppo superiori: “Se è stata una gara dura? Assolutamente sì, soprattutto negli ultimi giri contro Carlos e Checo, spingevamo come dei matti, è stato bello sia per chi era in macchina che per chi la seguiva da fuori. Il terzo ed il quarto posto è il miglior risultato che potevamo fare, è il valore della nostra macchina. Impossibile tenere dietro le Red Bull“.