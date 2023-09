BMW, video sconvolgente: sono diventate irriconoscibili

La BMW come tanti altri brand teutonici sta cambiando faccia alla ricerca di una nuova dimensione che si possa sposare con successo con la transizione elettrica.

La casa bavarese ha fondato gran parte il suo successo su auto prestazionali e con un design subito riconoscibile. Già nel corso degli ultimi anni la BMW ha cambiato faccia alla ricerca di una nuova dimensione che potesse conciliarsi con una tecnologia alla spina. Il cambio di paradigma non ha entusiasmato come nelle attese, dimostrandosi troppo progressisti in un mondo che non sembra ancora pronto ad abbracciare il passaggio alle auto elettriche.

Chi si avvicinava, solitamente, all’acquisto di un’auto del brand di Monaco di Baviera, a prescindere dal segmento, sapeva di trovare un’impostazione estetica simile a quella delle auto sempre fedele a sé stessa. Da quasi un secolo la BMW ha orientato il proprio focus sulle automobili, conquistando grandi successi anche con Mini e Rolls Royce.

L’affidabilità e la qualità costruttiva dei veicoli ha permesso alla BMW di ritagliarsi uno spazio tra appassionati che puntavano ad una dotazione di motori piuttosto variegata. Negli ultimi anni le auto elettriche hanno stravolto il mercato, obbligando tutti i più grandi costruttori a fare marcia indietro sui motori a benzina e dover riconcepire, radicalmente, la propria concezione di city car, sportive e, principalmente, SUV.

Su queste basi la BMW è stata tra le prime case a cavalcare l’hype delle auto di piccole dimensioni full electric, senza aver paura di osare. Almeno le nostre latitudini non sembra esserci la volontà di investire cifre molto elevate per l’acquisto di una vettura a zero emissioni è la concorrenza della Cina non ha aiutato vecchi brand come BMW a farsi preferire sulla base di una tecnologia che ancora ha molti margini di miglioramento.

BMW il nuovo corso dei nuovi modelli

Ad inizio settembre la casa bavarese ha messo in mostra i primi modelli basati sulla piattaforma innovativa su cui verranno prodotte berline alla spina, in sostituzione della serie 3, un SUV compatto ma a sorprendere è il design, completamente, diverso rispetto a quelle che sono le vecchie vetture del brand tedesco.

In un video pubblicato sul canale YouTube BMW Group potrete farvi un’idea del concept vision Neue Klasse, un prototipo 100% elettrico che darà una prima chiara impressione di quelli che saranno i progetti futuri del marchio. Lo stile mostrato all’IAA di Monaco ha messo in evidenza una trasformazione significativa. Il frontale del futuro avrà sempre la griglia a doppio rene, autentico marchio di fabbrica BMW, ma emerge un fascione anteriore iper tecnologico con luci a Led che donano un look imponente.

BMW ha già dichiarato che lancerà sei nuovi modelli sulla base di questa nuova idea costruttiva, a partire dal 2025 in Ungheria e successivamente anche in Cina dal 2026/2027. La potenza sarà compresa tra i 268 e 1314 cavalli con pacchi batterie di dimensioni tra 75 e 150 kilowatt. L’autonomia dovrebbe essere migliorata e la nuova tecnologia potrebbe avere un impatto anche sulle Mini Cooper e sulle Countryman full electric di domani.