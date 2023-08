A chi guida BMW può succedere una cosa completamente assurda: finalmente svelato il motivo

Sono molti gli automobilisti che sognano di poter guidare una BMW, ma alle volte non tutti sanno che ci sono in vista delle novità.

La Germania è con tutta probabilità la più grande nazione per quanto riguarda la produzione di automobili. Rispetto all’Italia, sua grande rivale, ha avuto modo infatti di poter produrre auto sportive e non solo di livello altissimo, con la BMW che ne è stata una delle aziende di punta.

Da Monaco di Baviera infatti si è sempre cercato di mettere a disposizione dei propri clienti le migliori vetture del mondo, potendo così in qualche modo abbinare potenza ed eleganza. Ormai il mondo delle quattro ruote è diventato sempre più elettrico e tecnologico.

Questi cambiamenti comportano anche a una serie di novità delle quali non si può di certo non tenere in considerazione. La BMW infatti punta sempre di più sulla volontà della casa teutonica di stupire i clienti e lo sta facendo con la i5.

Si tratta in questo caso di una delle più potenti auto elettriche del mondo, con le dimensioni che parlano di una lunghezza di 506 cm, una larghezza di 190 cm e un’altezza di 150 cm. Uno dei dati che la rende però maggiormente apprezzata è il fatto che presenta un motore eccezionale, dato che ha modo di erogare 340 cavalli.

Ottime anche le prestazioni, partendo da un’autonomia che dà modo di percorrere un totale di 582 km, mentre la velocità di punta tocca i 193 km/h. Vi è poi anche la versione di punta, con la i5 M60 che invece sprigiona un totale di 601 cavalli e la velocità massima è du 230 km/h. C’è però una clamorosa novità che in pochi sapevano e che merita di essere conosciuta prima di rimanere sorpresi.

“Vuoi essere milionario?” :la BMW i5 stupisce tutti

Nel mondo che continua a cambiare ed evolversi da un punto di vista tecnologico, la BMW si dimostra ancora una volta al passo con i tempi. Nel suo sistema infotainment della i5 infatti c’è moo di sfruttare il sistema AirConsole.

Quest’ultima dà modo di poter giocare con la propria automobile e può essere utilizzata con l’idea di poter creare un ambiente amichevole in auto. I passeggeri infatti possono dare vita a una serie di giochi, con la i5 che al suo interno avrà anche “Chi vuol essere milionario?”.

Il gioco è diventato famoso in tutto il mondo, compresa anche l’Italia, per questo motivo nel nuovo aggiornamento c’è l’inserimento di questa app. La BMW ha deciso di rendere quanto più realistico possibile il gioco, avvicinandosi sempre di più al quiz televisivo che tutti quanti abbiamo amato.

Si può giocare sia in modalità singola che in quella multiplayer e per poter rispondere alle domande si dovrà cliccare sul display touchscreen. A essere entusiasta di questa novità è Stephan Durach, il Vice Presidente Senior della BMW Group Connected Company Development, che ha spiegato come la BMW cerchi sempre di intrattenere i suoi clienti. L’aggiornamento sarà disponibile per tutti veicoli BMW e Mini dal 2024, ma già al momento l’app AirConsole regala diversi giochi.