Fuga dalla Honda, il campione spagnolo è pronto a lasciare: c’è già il nuovo team

La Honda è la moto più in crisi al momento, ed ora c’è un problema che riguarda anche i piloti. Uno è pronto all’addio.

La MotoGP è sbarcata in quel di Barcellona per il Gran Premio di Catalogna, e le cose non sono di certo cominciate nel modo migliore per la Honda. Come ci aspettavamo, la RC213V fa una fatica terribile su questa pista, dove era importante valutare gli effetti del nuovo pacchetto aerodinamico anteriore portato in Austria, che però non ha fatto il miracolo sperato.

La casa giapponese continua a remare in maniera impressionante, e Marc Marquez si prepara ad una gara di casa molto in salita. La moto giapponese è molto nervosa, e c’è stata una scena, in tal senso, molto preoccupante. Marc ha provato a seguire la Ducati Gresini del fratello Alex, che nel giro di due curve ha allungato nettamente su di lui.

La Honda è la moto peggiore del lotto, ed ora ci sono seri dubbi anche per quello che riguarda la situazione piloti in chiave futura. Infatti, dopo l’addio di Alex Rins, che è sempre uno dei migliori in assoluto in MotoGP, c’è un campione del mondo che è pronto per salutare la casa nipponica.

Honda, anche Joan Mir può lasciare la casa giapponese

La situazione tecnica della Honda ha portato all’addio di Alex Rins, che nel 2024 sarà pilota ufficiale Yamaha. Non dovrebbero esserci dubbi per ciò che riguarda la permanenza di Marc Marquez, mentre sulla RC213V lasciata libera dall’ex Suzuki arriverà Johann Zarco, il quale ha lasciato la Ducati Pramac.

Tuttavia, non c’è niente di ufficiale per ciò che riguarda la seconda moto factory, vale a dire quella di Joan Mir, che potrebbe sperare nel Gresini Racing. Le voci, in tal senso, si stanno intensificando, dal momento che il team di Nadia Padovani non avrà alla sua corte Tony Arbolino e Jake Dixon, protagonisti nella classe di mezzo che però non faranno il grande salto in MotoGP, restando dove sono ora.

Va specificato che l’eventuale arrivo di Mir lo vedrebbe al posto di Fabio Di Giannantonio, che non ha mai convinto in questo anno e mezzo di MotoGP, mentre Alex Marquez è confermato in chiave 2024. Un nome interessante è quello di Miguel Oliveira, che però è bloccato in Aprilia, pronto a prendersi la moto ufficiale nel 2025, quando si fermerà Aleix Espargarò.

A questo punto, dunque, Mir sembra essere un’ipotesi plausibile, ma c’è da dire che anche lui ha un contratto biennale con la Honda, cosa che però era valida anche per Rins. Quest’ultimo ha fatto valere la clausola di uscita in caso di chiamata da parte di un team ufficiale, che però non è presente nel contratto del campione del mondo 2020. Tuttavia, come ben sappiamo, i contratti spesso sono fatti per essere sciolti, e non ci sorprenderebbe vedere un passaggio dello spagnolo al team Gresini. In tal senso, le prossime settimana saranno quelle decisive, sperando che la RC213V faccia dei passi in avanti.