Bagnaia e la battuta su Marquez in Ducati: le sue parole sorprendono

Pecco Bagnaia ha preso parte alla conferenza del GP di Catalogna, dove arriva da grande favorito. Ecco le sue parole.

La MotoGP torna in azione dopo una settimana di pausa, e lo fa con il Gran Premio di Catalogna, sul tracciato di Barcellona. Non ci sono dubbi sul fatto che Pecco Bagnaia e la Ducati siano i grandi favoriti, anche se il campione del mondo qui non è mai andato oltre il sesto posto.

Anche nelle classi minori, Bagnaia non ha mai brillato in maniera eccessiva, ma con la Ducati che ha nelle mani in questo momento può fare veramente ciò che vuole. Tuttavia, Barcellona potrebbe regalare delle buone possibilità alla concorrenza per cercare di dare battaglia ai campioni.

Bagnaia, ecco le sue parole in conferenza stampa

Pecco Bagnaia ha preso parte alla conferenza stampa del GP di Catalogna, ed ha dato tanti spunti di interesse con le sue parole: “Mi sto godendo al meglio questo momento, mi piace il feeling che ho con la mia squadra e la cosa molto positiva è che, in ogni week-end di gara, riusciamo sempre a migliorare dal venerdì alla domenica. Sono molto felice del lavoro che stiamo facendo. La pista di Barcellona? Mi piace molto, anche se non ho mai fatto meglio del sesto posto, lo scorso anno ricordiamo bene ciò che accadde alla prima curva, ma se si lavora bene, si può lottare per i primi posti“.

“Ho visto delle previsioni meteo che parlano di 16 mm di pioggia per sabato, ed in quel caso non correremo, ma vediamo. Anche a Silverstone era molto scivoloso, ma è stato più facile poi girare sul bagnato che sull’asciutto. Qui non ho mai corso con la pioggia, quindi non posso sapere cosa aspettarmi“.

Durante la settimana, il boss della DORNA, Carmelo Ezpeleta, ha parlato del problema curioso che ha la KTM, ovvero quello di dover gestire i troppi piloti che ha a disposizione, facendo una sorta di rotazione tra di loro nei vari fine settimana, lasciandone qualcuno in panchina. Pecco non è entusiasta di questa possibilità: “Nel caso in cui dovessi aspettare in panchina come nel calcio non ne sarei felice, mi sentirei disoccupato“.

Pecco ha poi risposto ad una domanda relativa all’eventuale passaggio di Marc Marquez in Ducati Pramac, e con la sua replica ha divertito molto la platea: “Se la Pramac prendesse Marc sarebbe meglio per lo sport? Per lo sport non lo so, sicuramente sarebbe molto meglio per lui“.

Pecco ha poi concluso con un commento sulla permanenza di Marco Bezzecchi nel team dove corre attualmente: “Se sono d’accordo con la conferma di Marco al VR46? Ne abbiamo parlato molto, il mio consiglio è stato di continuare con lo stesso team perché anche per me l’aspetto umano è fondamentale. Quando stai bene con la tua squadra ed hai anche una moto competitiva puoi lottare al top. Lo vedemmo quando Simoncelli vinse nel 2008 pur quando gli tolsero la moto ufficiale. Lui era più importante della moto“.