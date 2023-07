Fanatec GT Misano, Gara 1: vince la Mercedes di Marciello, male la BMW di Valentino Rossi

Lo spettacolo del Fanatec GT invade Misano, dove Gara 1 vede trionfare la Mercedes di Raffaele Marciello. Delude Valentino Rossi.

Dominio totale per la Mercedes AMG GT3 #88 dell’Akkodis ASP Team di Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy in quel di Misano, dove si è disputata Gara 1 del Fanatec GT World Challenge. Il pilota che corre con licenza svizzera ha messo a referto la pole position, e nel corso del primo stint, nel quale era al volante, ha fatto una differenza eccezionale, facendo il vuoto sulla concorrenza.

Va sottolineato il gran lavoro fatto dalla Ferrari 296 GT3 #14 dell’Emil Frey Racing con il nostro Giacomo Altoè e Konsta Lappalainen, che si prendono la piazza d’onore contro ogni pronostico. Il podio è stato completato dalla BMW #32 del team WRT, guidata da Charles Weerts e Laurent Vanthoor, che con un finale di gara pazzesco si è preso il podio.

Non è stata brillante la gara della BMW #46 di Valentino Rossi e Maxime Martin, che non sono andati oltre un ottavo posto in questa prima tappa del Fanatec GT Sprint sulla pista romagnola. Il belga ha cercato di rimontare nel finale, ma la brutta qualifica non ha dato una mano alla causa.

Fanatec GT, grande lotta nel caldo torrido di Misano

Il Fanatec GT, nella sua serie Sprint che prevede due appuntamenti nello stesso week-end, fa tappa a Misano, con la pole position di Gara 1 che è andata alla Mercedes #88 del nostro Raffaele Marciello. La vettura dell’Akkodis ASP Team si è dimostrata in grado di fare la differenza, mentre è partito male il fine settimana di Valentino Rossi.

La BMW M4 GT3 #46 del team WRT è partita dalle retrovie, ed il “Dottore”, che effettua la prima parte di gara, è costretto all’inseguimento. Davanti a tutti, Marciello cerca di fare il vuoto, seguido dalla sorprendente Ferrari 296 GT3 dell’Emil Frey Racing #14, affidata al nostro Giacomo Altoè.

Nel momento dei pit-stop, sulla Mercedes di testa sale Timur Boguslavskiy, che mantiene saldamente il comando delle operazioni. Sulla Ferrari che insegue c’è ora Konsta Lappalainen, mentre la BMW del “Dottore”, sulla quale è salito Maxime Martin, recupera varie posizioni nelle soste.

Tuttavia, la M4 GT3 appare in grande difficoltà in questa tappa, ed il belga perde terreno una volta in bagarre con i rivali. C’è una grande lotta a pochi minuti dal termine di questa prova del Fanatec GT per la terza posizione, con l’Audi R8 LMS #12 del Comtoyou Racing di Nicolas Baert che si deve difendere dall’altra Ferrari dell’Emil Frey Racing, la #69 di Thierry Vermeulen e dalla BMW #32 del team WRT con Dries Vanthoor. Il belga supera la 296 GT3 e va a caccia del podio.

Vanthoor è una furia, e proprio nei passaggi finali strappa anche la terza posizione a Baert, guadagnandosi il piazzamento sul podio, mentre la Mercedes vola a vincere davanti alla Ferrari. La BMW di Valentino Rossi chiude solamente all’ottavo posto, con un buon finale di gara di Martin. Alle 14 di domani la partenza di Gara 2.