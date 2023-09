Auto elettriche, nuova batosta economica: il dato che mette in allerta tutti

Bruttissima notizia per tutti i possessori di auto elettriche e per chi volesse approcciarsi a questo nuova tipologia di vettura

I dati che sono stati diffusi sono piuttosto allarmanti e creano ovviamente qualche dubbio nella scelta dell’elettrico. Ci sono dei valori economici da tenere in forte considerazione quando prendiamo in considerazione l’idea di comprare una macchina del genere.

La svolta dell’elettrico, specie dopo la pandemia di Covid è ormai una realtà anche in Italia. Se altri Paesi, come Cina e Stati Uniti, avevano provato ad accelerare questo tipo di cambiamento nel corso degli anni passati, da noi ci sono voluti qualche anno in più e dei tentativi più articolati per smuovere il mercato.

I numeri sono comunque ancora piuttosto bassi, specie se consideriamo sia gli incentivi a cui si può accedere, sia alcuni sgravi fiscali piuttosto utili (vedi il pagamento del bollo). La diffusione delle vetture completamente elettriche ancora non ha attecchito in modo convincente dalle nostre parti. L’ibrido continua ad andare per la maggiore e le motivazioni sono sia di natura economica che logistica.

Uno dei problemi è ovviamente legato alla disponibilità delle ricariche nelle nostre strade (non tanto a livello delle grandi città, ma nei piccoli centri), oltre a quanto accade anche per i pezzi di ricambio. Sapete quanto costa poter mettere mano alle riparazioni di auto elettriche?

Auto elettriche, le riparazioni costano molto di più: tutti i dati e il paragone con le vetture a combustione interna

Secondo quanto riferito dalla compagnia assicurativa Mitchell International, i costi delle riparazioni di un veicolo elettrico sono mediamente più alti di quelli per un’auto dal motore a combustione. Ovviamente sia per motivi legati alle parti del pacco batteria, sia per altre componenti, i costi lievitano e in particolar modo il tutto si ingigantisce se facciamo riferimento alla Tesla.

L’azienda di Elon Musk produce vetture carissime e anche con pezzi di ricambio molto salati. Basti pensare che secondo le statistiche diffuse, i possessori di auto Tesla in Nord America, che hanno subito una collisione, possono arrivare a pagare tra i 1.589 e 1.600 dollari in più per i sinistri.

A far lievitare i prezzi c’è anche questa importante statistica: in media le auto a batteria hanno bisogno in percentuale di più parti originali per la sostituzione. Basti pensare che le riparazioni delle elettriche ne richiedono il 90,75%, mentre per quelle a motore termico si parla di 66,5%.

Inoltre da non sottovalutare c’è anche una percentuale inferiore di parti riparabili, il 13,4% contro il 19,2%. Insomma in tutto questo approfondimento possiamo notare come al di là del prezzo di “entrata” per sbarcare nell’elettrico, dobbiamo anche considerare il costo di manutenzione, per eventuali incidenti e riparazioni.