Auto da neopatentati, non fate questo errore: sono loro le migliori sul mercato

Oggi vi parleremo delle auto che possono essere guidate da chi ha appena preso la patente. Ecco cosa devi sapere.

Il sogno di tutti i giovani è quello di arrivare presto ai 18 anni, quando si raggiunge la maggiore età, in modo da poter ottenere la patente di guida e di poter mettersi al volante dell’auto per la prima volta. Questo significa poter essere più indipendenti ed in grado di spostarsi dove si vuole da soli, senza dover scomodare parenti, genitori ed amici.

Come sappiamo, soprattutto in Italia, l’iter per prendere la patente è lungo ed anche molto costoso, e soprattutto in un periodo di questo tipo, non tutti se lo possono permettere. L’esame di teoria è spesso uno spauracchio, dal momento che non è per nulla facile da superare, con 30 domande a cui rispondere in 20 minuti, ed un limite massimo di 3 errori da compiere.

Inoltre, c’è anche la questione auto da affrontare. Come sappiamo, i neopatentati non possono mettersi al volante di vetture troppo potenti, ed ora il nuovo Codice della Strada ha pensato ad un altro cambiamento in tal senso. Andiamo a vedere quali macchine si possono guidare appena presa la patente.

Auto, ecco che macchina puoi guidare da neopatentato

Dopo la strage di Casal Palocco, zona di Roma in cui si è verificato il terribile incidente provocato da dei giovani al volante di una Lamborghini Urus, il Codice della Strada è stato cambiato, ed ora i neopatentati non potranno guidare auto troppo potenti per tre anni, mentre in passato questo limite era fissato ad un solo anno.

Le auto a benzina ed a gasolio che possono essere guidate da un neopatentato devono avere un rapporto potenza peso pari a 55 kw/t, pari ad un rapporto tra potenza e tara non superiore ai 70kw/95 cavalli. A questo punto, è bene riportare un’interessante classifica comparsa sulle colonne di “Motor1.com“, in cui vengono illustrate tutte le vetture che possono essere guidate da chi ha preso la patente da poco.

Tra di esse figurano due tipi di Dacia, la Sandero 1.0 SCe 65 cavalli e la Duster 1.0 TCe 90 cavalli 4×2. Possono essere guidate da un neopatentato tutti i tipi di Fiat 500 e della Panda, che infatti rientrano tra le vetture più vendute nel nostro paese. La 500 è una delle macchine preferite dai nostri giovani.

Inoltre, possono rientrarvi anche tutte le Peugeot 208, oltre alle Renault Twingo, Nissan Joke 1.6 HEV ed Opel Corsa. Sono molte anche le Seat a disposizione di chi ha preso la patente da poco, come la Arona, la Ibiza e due tipi di Leon, così come tutte le Toyota Aygo, Yaris e Yaris Cross, sicuramente dei modelli molto interessanti.

La Volkswagen Up! rientra in questa graduatoria, così come la Polo 1.0 80 cavalli e la Polo 1.0 TGI a metano. A questo punto, avete una vasta scelta davanti a voi, anche se vi assicuriamo che ci sono tanti altri modelli molto interessanti che possono fare al caso vostro. L’importante è sempre mettersi al volante con coscienza e non fare incidenti.