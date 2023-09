Caos Verstappen, attacco frontale alla Mercedes: coinvolto Lando Norris

Max Verstappen ha rilasciato dichiarazioni molto forti, che hanno fatto molto discutere. Il campione ha preso posizione contro la Mercedes.

Il fine settimana del Gran Premio d’Italia ha preso il via ufficialmente in quel di Monza con la conferenza stampa del giovedì, alla quale ha preso parte, tra gli altri, anche Max Verstappen. L’olandese vinse lo scorso anno battendo Charles Leclerc, ed ha tutte le carte in regola per confermarsi re di questa pista.

La superiorità sua e della Red Bull RB19 glielo possono permettere senza problemi, anche se i rivali scalpitano per dare battaglia. Verstappen ha la possibilità di segnare ben due record in questo fine settimana, ed è carico come non mai in vista di una delle gare più attese dell’anno. Non è mancata una frecciatina.

Verstappen, che parole forti contro la Mercedes

Il Gran Premio d’Italia ha il suo grande favorito in Max Verstappen, che va a caccia dunque del decimo successo di fila. Il campione del mondo è stato uno dei grandi protagonisti della conferenza stampa dell’appuntamento brianzolo, dove vuole ripetere il successo del 2022.

Super Max ha aperto la conferenza commentando il record di vittorie di fila di Sebastian Vettel eguagliato in Olanda: “Le 9 vittorie di fila? Non avrei mai pensato di farcela, ricordo quando ci riuscì Sebastian e pensavo che nessuno sarebbe mai riuscito a fare così tanto negli anni seguenti. Ovviamente il mio obiettivo è quello di vincere anche la decima, e quella più difficile delle precedenti è stata Zandvoort. Infatti, le condizioni erano molto difficili a causa del maltempo e della pioggia“.

La pista di Monza potrebbe essere una delle migliori nel calendario per la Red Bull, che sui lunghi rettilinei si è sempre esaltata: “Credo sia normale che la gente speri che accada il contrario, ma io credo che questa sia una pista molto buona e che potremmo fare bene nel corso del week-end“.

Dopo il dominio di Verstappen a Zandvoort e l’enorme distacco inflitto a Sergio Perez, Toto Wolff ha definito troppo strano il gap che c’è tra i due. Super Max non le ha mandate a dire come al solito: “I commenti di Wolff? Sono c***ate, io guido la macchina nel modo più veloce possibile, non ho un particolare stile di guida, cerco di adattarmi sempre al meglio alla vettura, che ogni anno è diversa, e provo a fare del mio meglio“.

Il campione del mondo ha anche risposto ad una domanda relativa ad una possibile coppia formata da lui e Lando Norris, di cui in questi giorni si è iniziato a parlare per il post-2025: “Io e Lando insieme dopo il 2025? Lui ha firmato un contratto a lungo termine con la McLaren, ma non è forse stata la cosa più furba da fare dal suo punto di vista. Tra noi c’è un grande rapporto, lui è uno dei piloti più forti della griglia e sarebbe molto bello condividere il box con lui, ma per ora non è possibile“.