Nigel Mansell: arriva la notizia che gli appassionati aspettavano da anni, gioia immensa

Nigel Mansell è una delle più grandi leggende di sempre della F1 e una notizia dell’ultima ora può rendere ricolmi di gioia i tifosi.

Ci sono piloti che hanno fatto emozionare perché erano solidi, calcolatori e capaci di trovare lo spunto giusto per gestire il Mondiale. Altri invece erano cuore e passione, con questo modo di fare che forse li ha limitati, ma che li ha resi unici. Nigel Mansell rientra in questa seconda categoria, ma il “Leone d’Inghilterra” è stato uno dei piloti più amati degli anni ’80.

E pensare che all’inizio della propria carriera veniva considerato un pilota di talento, ma senza quel guizzo di passione che lo avrebbe portato a migliorarsi. A cambiare le sorti della propria carriera fu il Gran Premio degli Stati Uniti del 1984 che si disputò a Dallas, quando sotto un caldo infernale e quando stava ormai per vincere, la sua Lotus ebbe dei problemi costringendolo a fermarsi.

Mancavano pochi metri all’arrivo e Mansell scese dalla monoposto iniziando a spingerla, ma il caldo torrido lo portò a svenire. Quel momento fu incredibile e da quel giorno, il coraggio dimostrato e la voglia di chiudere il Gran Premio, lo portò a diventare il “Leone”.

Sfiorò i Mondiali con la Williams nel 1986 e nel 1987, prima di passare in Ferrari e nel 1989 rendersi protagonista a Budapest di uno dei sorpassi più belli di sempre ai danni di Ayrton Senna. Il titolo giunse solo nel 1992, anno in cui guidò una Williams perfetta, e fu il giusto premio a una carriera perfetta. Ora però il britannico è tornato a far parlare di sé, con una notizia che è eccezionale per tutti i tifosi.

All’asta i caschi di Mansell: ecco come acquistarli

Il casco è uno dei simboli che permette a un pilota di essere riconosciuto dai tifosi, per questo motivo Nigel ha deciso di dare vita a una particolare iniziativa. Si chiamerà “Mansell’s Legacy Collection“, un’asta online nella quale l’inglese metterà all’asta sul sito RM Sothheby’s diversi suoi cimeli.

Tra i più importanti vi sono i suoi caschi, ma chi vorrà potrà anche mettere le mani sulle tute e anche sui trofei che sono stati vinti in carriera da Mansell. Non ci si fermerà solo alla F1, ma i tifosi potranno acquistare anche i suoi cimeli derivati dalla IndyCar.

In totale sono ben 330 gli oggetti che verranno messi all’asta e a parlare della situazione è lo stesso Mansell. ” La mia collezione rappresenta la totalità della mia carriera e sono la testimonianza dei suoi momenti più importanti. Si tratta di una delle più grandi collezioni che sia mai stata messa sul mercato”.

Questi cimeli erano sempre stati conservati all’interno del museo “Leone”, il quale si trova sull‘isola Jersey. I suoi tifosi potranno scegliere tra 32 caschi differenti, 72 cappellini, 50 tute e oltre 200 trofei. Una vera e propria raccolta storica con la quale si può ripercorrere non solo la leggendaria carriera di Nigel Mansell, ma allo stesso tempo anche il mito della F1 e della IndyCar e tra il 4 settembre e l’1 ottobre 2023 gli appassionati potranno fare la propria offerta.