Ferrari, l’attesa è finita: arriva a Venezia, parte il countdown ufficiale per gli appassionati

Il film Ferrari è stato ufficialmente svelato presso la mostra del Cinema di Venezia, ed ora c’è grande attesa per vederlo.

Il mito del marchio Ferrari inizio nel 1947 come costruttore, nell’immediato secondo dopoguerra, quando il grande Enzo ed il suo manipolo di eroi presentarono la 125 S, ovvero la prima vettura costruita interamente dal Cavallino. Come sappiamo, quello scudetto già era presente da tanto tempo, dal momento che la Scuderia del Drake iniziò a gareggiare nel 1929, quando gestiva il reparto corse dell’Alfa Romeo.

Da quel periodo in poi, nacque la leggenda delle Rosse, che vive ancora oggi e fa battere i cuori degli appassionati. Enzo ha scritto una pagina di storia senza eguali, ed ora c’è un nuovo film dedicato a lui. Il capitolo si intitola proprio “Ferrari”, ed ha debuttato nella giornata di ieri al festival del Cinema di Venezia, una delle kermesse più importanti per il mondo dello spettacolo.

Il film è diretto da Michael Mann, regista e sceneggiatore che si è occupato anche di altri capolavori, come “L’ultimo dei Mohicani” e tanti altri. Il film in questione è stato girato in Italia, e l’attore che interpreta il Drake è l’americano Adam Driver, protagonista, in passato, anche di “House of Gucci”, di “Scene da un matrimonio” e dell’ultima trilogia di “Star Wars”.

La moglie del Drake, ovvero Laura Dominica Garello, è interpretata dalla mitica Penelope Cruz. Si tratta, ovviamente, della prima consorte del Drake, la donna con la quale mise al mondo il primo figlio, lo sfortunato Dino. Nel cast anche Patrick Dempsey, l’attore di “Grey’s Anatomy“, che ha corso anche la 24 ore di Le Mans più volte e che ora gestisce un team griffato Porsche, assieme a tanti altri personaggi di valore.

Ferrari, anche il figlio del Drake approva il nuovo film

Il film è prodotto da 01 Distribution, ed al contrario di tante altre pellicole su Enzo Ferrari, non è un racconto della sua vita, ma si concentra sugli anni Cinquanta. In particolare, sulla seconda metà di questa decade, quando il Drake stava vivendo una crisi professionale e personale, ma dal quale uscirà in modo eccezionale.

La casa di Maranello stava passando un momento molto difficile, ma anche il matrimonio con Laura non era nel momento migliore. Il figlio Dino era morto da poco, ed Enzo viveva già una doppia vita con la nascita del secondo figlio Piero. Per risollevarsi da un momento difficile, Enzo decise di puntare tutto su una delle gare più mitiche dell’epoca, ovvero la Mille Miglia, che di lì a poco verrà fermata dopo la morte del marchese Alfonso De Portago in un drammatico incidente.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 30 di novembre, ed anche il figlio Piero ha apprezzato la pellicola, come ha dichiarato in un’intervista concessa al “Quotidiano Nazionale“. A questo punto, non ci resta altro che attendere il momento in cui potremo finalmente vederlo al cinema, e siamo sicuri che sarà uno tra i film più attesi dell’anno.