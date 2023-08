F1, Hamilton distrutto dall’ex campione: le parole sono pesantissime

Lewis Hamilton ha subito una pesante critica dall’ex campione del mondo di F1, che non ha usato mezzi termini. Situazione tesa.

La F1 sbarca a Monza per il Gran Premio d’Italia, tappa in cui Lewis Hamilton ha fatto la differenza per tante volte. Con ben cinque vittorie, è lui il più vincente sulla pista brianzola, alla pari con Michael Schumacher. Rispetto al passato, questo tracciato non è più favorevole al team di Brackley, principalmente per un motivo.

Le Mercedes della generazione ad effetto suolo della F1, sia questa che quella dello scorso anno, non hanno una buona efficienza aerodinamica e faticano sui rettilinei, oltre ad avere una power unit che non fa più la differenza come una volta. Per Hamilton si prospetta un fine settimana difficile.

F1, Jackie Stewart è durissimo su Lewis Hamilton

La storia della F1 è ricca di leggende, ed è giusto menzionare tra di loro anche Jackie Stewart, tre volte campione del mondo e vero e proprio mito di questo sport. Sir Jackie ha rilasciato un’intervista molto interessante ai microfoni di “Sport.de“, parlando della situazione in cui versa Lewis Hamilton, ma anche muovendo alcune critiche non da poco all’asso britannico.

Inizialmente, l’ex campione di F1 ha detto che Hamilton è uno dei migliori della storia, riconoscendo però come la Mercedes che ha guidato fosse troppo superiore ai rivali: “Prima di tutto, è giusto riconoscere che Lewis sia uno dei migliori piloti di sempre. Ma c’è anche da dire che nell’ultimo decennio ha corso con la Mercedes, una squadra che faceva uno sport diverso rispetto a tutti gli altri“.

Stewart c’è poi andato giù pesante, sottolineando come il fatto di essere stato battuto da Nico Rosberg non sia un vanto: “Tranne il 2016, è sempre uscito vincente dal duello contro il compagno di squadra. In quella stagione fu sconfitto da Rosberg, un buon pilota ma non così talentuoso, con tutto il rispetto per lui. In quel campionato però, si dimostrò più affamato di Hamilton, ed aveva una grande volontà di diventare campione del mondo, a differenza di Lewis“.

Sir Lewis va ancora a caccia dell’ottavo titolo mondiale, ma Stewart è convinto che non riuscirà mai nella sua impresa. Inoltre, non crede nemmeno nel passaggio futuro alla Ferrari: “L’ottavo titolo? Dal mio punto di vista, continuo a credere che non ce la farà, la sua vettura non è così superiore come una volta. Tuttavia, nonostante le voci che ci sono in questi mesi sulla Ferrari, non credo proprio che alla fine deciderà di cambiare squadra, a meno di sorprese“.

Le parole di Sir Jackie non faranno felici i tifosi di Hamilton, ma c’è da riconoscere che quel titolo perso con Rosberg resterà per sempre una macchia. Il tedesco, senza alcun dubbio, era un ottimo pilota, ma non un campione strepitoso. Uno come Sir Lewis, che si è imposto per ben sette volte in carriera, non digerirà mai quella sconfitta, ed anche il fatto di non aver potuto avere la propria vendetta.