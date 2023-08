Scopri il Mondo degli Usati Mercedes-Benz SUV: qualità e garanzia di affidabilità alla portata di tutti.

Sei alla ricerca di un SUV usato che riesca a mettere insieme eleganza, elevate performance e massima affidabilità su strada?

La gamma di veicoli Mercedes-Benz offre un’ampia scelta per rispondere a tutte le esigenze con modelli come Mercedes GLC, GLC Coupe, GLE e GLB.

Si trattano di auto al top delle prestazioni, che ti sapranno sicuramente regalare la migliore esperienza di guida possibile. Inoltre, questi modelli rappresentano la perfetta fusione tra uno stile sofisticato e tecnologia all’avanguardia, entrambe da sempre priorità del marchio Mercedes.

Mercedes GLC e GLC Coupe: l’eleganza della Coupé e tutto il comfort del SUV

Se si sta valutando l’acquisto di un veicolo usato, la scelta non può che ricadere su un veicolo della casa della Stella come Mercedes GLC o la sua variante Mercedes GLC Coupé. Partendo da un design di classe e linee fluide ed eleganti nella versione coupé, o dallo spazio e capacità di carico nella versione SUV, a completare il quadro di GLC sono gli interni raffinati e lussuosi, implementati con le più avanzate tecnologie, quali ad esempio il sistema di infotainment MBUX di ultima generazione. Più che di auto, stiamo parlando di veri e propri gioielli.

Mercedes GLE: potenza nelle prestazioni e soddisfazione delle proprie esigenze

Tra le varie opzioni di veicoli usati Mercedes da tenere in considerazione, non può mancare Mercedes GLE, uno tra i SUV più grandi della casa di Stoccarda. Con i suoi quasi 5 metri di lunghezza e 1.80 metri di altezza, la sua presenza dominante viene accentuata da un look sempre più aggressivo grazie a linee sportive e ai power-dome accentuati sul cofano. L’esperienza premium continua anche all’interno di Mercedes GLE con suoi allestimenti in pelle (e seta) o le 4 opzioni di scelta per gli inserti. Si può quindi facilmente affermare che, a bordo di GLE, ogni viaggio diventa un’esperienza da vivere all’insegna del relax e del comfort, non solo per voi ma anche per tutti i vostri passeggeri.

L’alternativa compatta e versatile: Mercedes GLB

Se invece siete alla ricerca di un SUV che offre contemporaneamente spaziosità e dimensioni più compatte, l’universo Mercedes propone GLB, versatile e perfetto per la vita di tutti i giorni. In grado di ospitare fino a sette passeggeri e una capienza massima del bagagliaio di circa 1.800 litri, punta tutto su flessibilità e capacità di adattarsi, garantendo ancora una volta elevati standard di eccellenza e design, caratterizzato dai suoi tratti distintivi come le protezioni paracolpi, i roof rails e cladding.

Scegli Trivellato, concessionaria Mercedes-Benz: qualità e trasparenza sono la nostra priorità

Ma dove trovare un SUV Mercedes usato, nella consapevolezza di poter scegliere tra le migliori offerte sul mercato e con tutte le garanzie del caso? In questo caso non potete far altro che rivolgervi a Trivellato, Concessionaria Ufficiale Top Dealers Italia Mercedes e unico AMG Performance Center in Veneto, con più di 100 anni di esperienza nel settore.

Da Trivellato, ogni auto viene sottoposta a 150 controlli rigorosissimi, affinché gli standard elevati del programma di controllo qualità Mercedes-Benz Certified vengano garantiti e soddisfatti.

Non solo qualità, convenienza e cortesia, ma anche trasparenza: queste sono gli elementi che da sempre caratterizzano Trivellato e che la rendono la concessionaria perfetta dove acquistare la tua prossima Mercedes GLC usata a un prezzo davvero competitivo. Su trivellato.it, tutte le auto vengono caricate in tempo reale e con semplice click potrai accedere a tutte le informazioni che desideri conoscere e, cosa più importante, potrai vedere chiaramente i segni di usura e del tempo così da evitare brutte sorprese.