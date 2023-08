Più potente di una Ferrari, questa Porsche è davvero esagerata: lo è anche nel prezzo

La Porsche ha svelato il nuovo gioiello, che è davvero incredibile da ogni punto di vista. Scopriamo come va la vettura.

Il marchio Porsche vive un anno particolare, dal momento che compie ben 75 anni in questo 2023. Sono stati molti i modelli lanciati per motivi di questo tipo, all’interno di una storia lunghissima e piena di successi, sia per quanto riguarda il settore prodotto che quello del motorsport.

Al giorno d’oggi, la Porsche ha investito molto sull’elettrico, ma il modello di cui vi stiamo per parlare non è ad emissioni zero. Tuttavia, la sua versione più potente è comunque ibrida, e siamo sicuri che questo tipo di tecnologia continuerà a crescere in futuro. Scopriamo cosa c’è da sapere sul SUV Cayenne dopo il nuovo restyling.

Porsche, ecco la nuova versione del SUV Cayenne

Dopo una lunga attesa, la Porsche ha tolto i veli al nuovo SUV Cayenne, realizzandone la versione più potente di sempre. A dire la verità, è più corretto parlare di restyling, dal momento che le forme sono state leggermente aggiornate, ma non si tratta di una rivoluzione completa su ogni fronte.

Ciò che è certo è che la potenza ne ha beneficiato e non poco, ma è sul fronte della potenza che si è fatto il passo in avanti migliore. La Cayenne diventa potentissima con la Turbo E-Hybrid, che tocca i 739 cavalli di spinta massima. La coppia è di 950 Nm, un modello che, sul fronte prestazionale, può davvero giocarsela con la Ferrari Purosangue, che ha qualche cavallo in meno di lei.

Un altro grande vantaggio di questa versione è un peso di 200 kg inferiore rispetto a quella precedente, con il motore ad otto cilindri che guadagna ancor più potenza, così come il motore elettrico, che lanciano il Cayenne verso prestazioni da sogno. Ci vogliono solo 3,7 secondi per coprire gli 0-100 km/h, con la velocità massima che ha conosciuto una rapida crescita rispetto al passato. Il Cayenne, infatti, tocca ora i 296 km/h, avvicinandosi sempre di più a quota 300, anche se in questo caso, la Purosangue resta di poco avanti.

Comunque si tratta di prestazioni da brividi, perché va ricordato che stiamo parlando di una Porsche da 2,6 tonnellate, in grado di scattare e di andar forte come una normale supersportiva. Il motore V8 biturbo da 4,0 litri è stato sottoposto a vari sviluppi, così come l’unità elettrica che spinge accanto ad esso.

Il motore termico ha toccato i 599 cavalli, mentre quello elettrico tocca i 176 in alcune versioni, mentre è migliorata e non poco l’autonomia elettrica, pari ad 82 km ora. Questo era uno dei punti negativi della vettura in passato, che permetteva di andare poco lontano senza motore termico, ma ora qualcosa è cambiato.

Per quello che riguarda il periodo di uscita, dovrebbe avvenire tra pochi mesi, con prezzi ovviamente molto alti. La versione ibrida partirà da 182.533 euro, ma per il pacchetto GT ne serviranno ben 215.923. A questo punto, non vi resta altro che valutare questo gioiello, che di certo piacerà a tutti vista la sua potenza.