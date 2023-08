Mercedes s’ispira a Porsche: la nuova tedesca dalla potenza folle

La casa di Stoccarda ha svelato le linee del nuovo modello Gran Turismo che ricorda, per un dettaglio, il design della Porsche. Ecco le caratteristiche della nuova Mercedes.

La super sfida tra i colossi di Stoccarda non si arresterà mai. Nella città tedesca sono sorti i due marchi di auto più rappresentativi dell’eccellenza racing locale. Porsche e Mercedes, con tempi e percorsi diversi, sono diventati due brand iconici. Nel corso della propria storia la Porsche ha deciso di proporre linee curvose ed eleganti.

La Mercedes ha interpretato il lusso estremo delle sue sportive con design classici e sinuosi. In salse diverse si sono un po’ somigliate, pur rimanendo fedeli, ognuna, alle proprie caratteristiche peculiari.

L’obiettivo di entrambe le case costruttrici era quello di lasciare un segno e ci sono riuscite. Non è mancato un certo dualismo che, a differenza di BMW, Audi ed altri brand teutonici, è sfociato anche in progetti somiglianti sul piano dello stile.

La Porsche, nonostante prestazioni sportive sempre di altissimo profilo, ha scelto di puntare su altre sfere motorsportive. La casa del Cavallino di Stoccarda ha deciso di lanciarsi con coraggio sulla tecnologia elettrica, prendendo parte alla Formula E, oltre al WEC. La Mercedes ha puntato, invece, sulla Formula 1 e, dopo l’introduzione delle Power Unit ibride, ha dominato per 8 anni di fila.

Entrambe le compagini hanno fatto faville nelle rispettive categorie. La Mercedes ha preso parte anche alla Formula E per un triennio, vincendo il mondiale con entrambi i suoi piloti, Vandoorne e De Vries. La sfida ora tra le due forze di Stoccarda si è spostata al GT dove Mercedes, grazie al suo modello di punta, detta legge.

La nuova Mercedes AMG GT

La casa teutonica ha svelato, in occasione del Monterey Car Week, la nuova AMG GT. Le linee hanno avuto una spolverata rispetto alla precedente serie, mettendo in primo piano la somiglianza con il posteriore della Porsche.

Sotto il cofano continua a battere un motore V8 biturbo. Sono state presentate due diverse versioni: una GT 63 con 585 cavalli, mentre la seconda è una GT 55 con 476 cavalli. Due bolidi a trazione integrale attivata e con il sistema AMG Performance 4Matric+.

Si tratta di due sportive senza compromessi. Il cambio automatico multifrizione a 9 rapporti permette di gestire una potenza impressionante. La selezione AMG prevede 6 diverse modalità di guida: Smooth, Comfort, Sport, Sport +, Individual, in base alle proprie esigenze e Race, il più estremo di tutti. Gli interni sono curatissimi e sportivi con un ampio schermo di 12,8 pollici, mentre davanti al guidatore è presente un secondo display da 12,3 pollici.

A meravigliare i fan è il retrotreno della vettura. Come potete osservare nel video il posteriore sembra ereditato dalla rivale Porsche. Per migliorare l’agilitĂ c’è l’asse posteriore sterzante. Per chi sogna il vento dei capelli ci sarĂ la SL, sullo stampo dello storico modello. Questa versione non avrĂ una variante scoperta. Le prime consegne sono previste nel 2024. Il prezzo si aggirerĂ intorno ai 200mila euro.