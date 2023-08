MotoGP, svelato il futuro di Bezzecchi: c’è però una delusione

Marco Bezzecchi è uno dei più grandi talenti della MotoGP, ed ora si capisce dove correrà il prossimo anno. Tutti i dettagli.

Per la MotoGP è tempo di tornare in pista, con il prossimo fine settimana che vedrà i rider impegnati in Spagna, sul tracciato di Barcellona. Il Gran Premio di Catalogna ha sempre regalato grandi emozioni, ed è uno di quelli in cui il pilota può fare maggiormente la differenza.

Pecco Bagnaia è ormai in fuga nel mondiale, con Jorge Martin e Marco Bezzecchi oggettivamente ormai troppo lontani per poter pensare di tornare in lotta. Tuttavia, in queste ultime ore sono arrivate delle pesanti novità sul fronte del mercato, che delineano la griglia di partenza del 2024.

La MotoGP si avvia ad avere un gruppo di piloti in partenza dalle proprie squadre e pronti per accasarsi in altre, ma Bezzecchi, dopo un lungo periodo di attesa, può finalmente ufficializzare la propria decisione. Andiamo a scoprire dove correrà il rider romagnolo nella prossima stagione.

MotoGP, Marco Bezzecchi resta al team VR46

Da diversi giorni la notizia era nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità. Marco Bezzecchi proseguirà in MotoGP con il Mooney VR46 Racing Team, ma c’è anche una notizia che sicuramente non lo farà felice. Infatti, come si era già capito, non avrà a disposizione la Ducati Desmosedici GP24, ovvero quella ufficiale, ma correrà con la GP23.

Il tutto era stato anticipato da Valentino Rossi, che nel corso del week-end di Spielberg aveva detto che solo la Pramac avrebbe avuto le moto factory. Tuttavia, Bezzecchi aveva più volte ribadito la volontà di restare alla corte del “Dottore”, ed è proprio ciò che accadrà per la stagione 2024, quella in cui punterà a migliorare i già ottimi risultati che sta ottenendo ora.

Bezzecchi è uno dei più grandi talenti della MotoGP, ma il suo rinnovo non può che fare la gioia di Franco Morbidelli, ora seriamente candidato alla sella della Pramac. Dopo il passaggio di Alex Rins in Yamaha al suo posto, il rider capitolino sembrava condannato a dover lasciare la top class, ma nel corso di questa torrida estate, sono nate delle trattative con il team di Paolo Campinoti. Dopo un’intera carriera in classe regina passata sulla M1, Franco potrà ora pensare di salire in sella ad una Ducati, che sarà anche quella ufficiale.

La sella che è si liberata è quella di Johann Zarco, che passerà alla Honda LCR dove guadagnerà anche 250.000 euro in più rispetto ad oggi. Negli ultimi giorni, si era alzata anche una voce relativa ad un possibile approdo di Marc Marquez in Pramac, ma come previsto, si è trattato di un fuoco di paglia.

A questo punto, con Bezzecchi che resta dov’è, al fianco di Luca Marini, sono davvero pochi i tasselli ancora da sistemare. Certo è che la top class sta tornando ad avere tanti talenti italiani come protagonisti, ed anche rivedere un Morbidelli competitivo per i primi posti è una gran bella notizia.