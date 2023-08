MotoGP, Bagnaia è come Stoner? Arriva il paragone che gela tutti

La MotoGP vive sotto il dominio di Pecco Bagnaia, che ad oggi non ha rivali. Ora arrivano parole che lo avvicinano a Casey Stoner.

Il campione del mondo della MotoGP, ovvero Pecco Bagnaia, pare sempre più avviato verso il secondo titolo mondiale consecutivo. Da quando la top class si chiama così, solamente due rider si sono confermati sul tetto del mondo, ovvero Valentino Rossi, che lo ha fatto più volte, ed anche Marc Marquez.

Parliamo di fenomeni assoluti, di leggende della MotoGP, che di certo non hanno bisogno di presentazioni. La sensazione è che Pecco abbia fatto uno switch mentale enorme, e che ora sia pronto per battere molti record. Le cadute di inizio anno gli hanno dato modo di crescere molto in fretta.

Vero è che guida una Ducati che rispetto agli altri è superiore, ma le voci del paddock ci dicono che nessuno sia in grado di guidarla come lui, soprattutto nella fase di staccata, quando ha la moto perfettamente in mano. Jorge Martin e Marco Bezzecchi non sembrano avere grosse speranze.

MotoGP, Tardozzi ed il paragone tra Bagnaia e Stoner

Pecco Bagnaia sta per entrare nell’olimpo di coloro che si sono laureati per almeno due volte campioni del mondo della MotoGP, e tra di loro non manca un’altra leggenda Ducati come Casey Stoner. L’australiano regalò alla casa di Borgo Panigale il primo titolo nel 2007.

Casey era l’unico in grado di far andare forte quella moto, così scorbutica e molto diversa dalla perfetta macchina da guerra che conosciamo oggi. Tuttavia, entrambi sono capaci di far vivere delle grandi emozioni ai fan, anche se Pecco è ancora troppo poco apprezzato visto ciò che sta facendo.

Un paragone tra Bagnaia e Stoner è stato operato dal team manager della Ducati MotoGP, ovvero Davide Tardozzi, che ha subito stuzzicato i fan. Tardozzi è stato intervistato da “AS“, ed ha detto che questi due campioni sono molto simili in un particolare aspetto. Andiamo a scoprire di quale si tratta di preciso.

Ecco le sue parole: “Stoner e Bagnaia sono due piloti molto diversi tra di loro, ma secondo me hanno il medesimo atteggiamento mentale. Pecco sta ancora crescendo, ma ha già fatto un salto in avanti enorme vincendo il mondiale lo scorso anno, ma è stato durante il 2023 che ha fatto il passo in avanti più grande. Il tutto è accaduto dopo le due cadute in Argentina e ad Austin, lui è molto intelligente ed ha lavorato bene con il team“.

Tardozzi ha poi rafforzato il paragone tra Bagnaia e Stoner: “I momenti difficili che ha passato sono stati molto importanti, lo hanno aiutato a diventare un campione ancor di più. Ecco, credo proprio che abbia la stessa mentalità vincente che aveva Stoner ai suoi tempi, e non sono d’accordo con chi ha detto che a Silverstone si sia accontentato della seconda posizione. Ha dato tutto quello che aveva, solo che l’Aprilia aveva una miglior trazione su quella pista“.