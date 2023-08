Come si chiama lo yacht di Valentino Rossi? E’ una vera fuoriserie del mare

Tra le tante passioni di Valentino Rossi c’è anche quella del mare. L’ex pilota della Yamaha ha scelto un nome da intenditori per il suo yacht.

Il percorso professionale di Valentino Rossi ha camminato, di pari passo, con i suoi interessi. Non è facile riuscire ad essere il migliore nell’ambito preferito, figurarsi diventare una leggenda e, contemporaneamente, mettere in piedi un impero. La VR46 è tra i brand più forti creati in Italia negli ultimi anni.

Il Dottore è riuscito a sfruttare la propria popolarità per creare un vero e proprio mondo che spazia dal merchandising di piccoli gadget a monopattini e biciclette elettriche. Valentino Rossi è diventato l’imprenditore di sé stesso con ricavi da capogiro. Pur essendosi ritirato dalla MotoGP nel 2021 ha saputo mettere su una azienda che cammina da sola e non è destinata a fermarsi, come del resto l’Academy VR46.

Il campione di Tavullia, dopo 9 mondiali e 115 vittorie nel Motomondiale, continua a gareggiare nel campionato GT per mero divertimento. Ha acquisito una posizione economica tale che potrebbe, serenamente, far dormire sogni tranquilli per le prossime 10 generazioni. Nonostante tutto nell’automobilismo ha dimostrato di saperci fare, vincendo una classica del GT.

Cosa potrebbe desiderare di più un campione della sua portata? Una bella famiglia, ovviamente, e una vacanza in barca insieme ai suoi amici di sempre. Il centauro ha una ristretta cerchia di amici che conserva sin da quando era bambino. Ha avuto la fortuna di incontrare una donna fantastica come Francesca Sofia Novella e, dopo qualche tempo, hanno deciso di allargare la famiglia.

Lo yacht di Valentino Rossi

Il Dottore si diverte a girare per i mari sulle sue barche. Ne ha avute tre ed una più bella dell’altra. L’ultimo yacht di Valentino Rossi è un Sanlorenzo SX88 da 27 metri. Il centauro ha osservato il varo nei cantieri Sanlorenzo di Ameglia, a La Spezia, in videoconferenza. Lo scafo è stato personalizzato in base alle esigenze del nove volte iridato. Si tratta di una vera e propria villa galleggiante, piena di lussi

La Sanlorenzo SX88 sfoggia sciccherie ad ogni metro, a partire da un imponente spazio esterno per prendere il sole. Come potete osservare in basso nel video sul canale YouTube Whoopsee il pilota quando la sua compagna era in dolce attesa preferiva la zona di poppa. La timoneria, posta sul flybridge, può essere chiusa e climatizzata azionando elettricamente i vetri laterali, isolando gli ambienti. Nella classifica mondiale “Global Order Book” della rivista “Boat International”, del 2021, il cantiere navale Sanlorenzo ha conquistato il secondo posto, dietro solo al brand Azimut-Benetti.

L’esclusività a bordo è massima con una cabina armatoriale reale. Lo scafo può raggiungere la velocità massima di 23 nodi, grazie a tre motori IPS 1050 Volvo (800 HP). Presente un serbatoio di carburante da 9.300 litri per lunghe navigazioni. Il Dottore ha deciso di chiamare lo scafo Titilla III, dopo le precedenti Titilla II e Titilla. Secondo quanto riportato su Daily Nautica il costo complessivo dello yacht dell’attuale pilota BMW si aggira intorno ai 9 milioni, personalizzazioni incluse. Il prezzo base del modello, invece, è di 4 milioni e mezzo.