Valentino Rossi fa commuovere la Novello: dedica da brividi

Valentino Rossi è stato uno dei più grandi piloti della storia, ma di recente ha deciso di far commuovere la sua compagna in un modo unico.

San Valentino è la giornata degli innamorati, un momento che viene celebrato da tutte le coppie in giro per il mondo, con Valentino Rossi che dunque non poteva fare altro che continuare la tradizione con una meravigliosa dedica alla compagna Francesca Sofia Novello.

Il campione marchigiano infatti ha sempre dimostrato di non essere soltanto un fenomeno in pista, ma anche una persona davvero dal cuore d’oro e che ha sempre dato tutto per le persone che ama.

Da diverso tempo ormai ha capito perfettamente come la sua vita doveva essere lontana dalle piste, perché c’era chi era stata in grado di fargli battere il cuore, con Francesca Sofia Novello che dunque è e ora il suo mondo.

I due hanno già una splendida bambina di nome Giulietta, il vero e proprio orgoglio di mamma e papà, con i due che non perdono mai occasione e modo per poter mostrare la loro immensa felicità sui social network, per questo motivo anche di recente hanno deciso di coronare il loro amore.

Questo inverno non è stato di sicuro dei più freddi, ma non ha di certo impedito ai due di poter farsi delle belle gite in montagna, soprattutto nell’incantevole località del Trentino Alto Adige.

Le Dolomiti sono sempre state le Alpi preferite dalla coppia e non hanno mai perso tempo nel dedicarsi a delle bellissime gite, con Valentino che preso proprio un momento in queste splendide Valli per fare la dedica alla sua bella nel giorno degli innamorati.

La storia pubblicata sui social mostrava Francesca Sofia Novello mentre stava sciando sulla pista, ma per rendere il tutto ancora più romantico, come se non bastasse semplicemente la splendida località e il panorama, ci ha pensato anche la colonna sonora.

Tutti quanti almeno una volta nella vita abbiamo cantato e apprezzato “Diamante”, la canzone di Zucchero che di sicuro è tra le più belle e commoventi in tutta la storia della musica italiana.

Valentino Rossi dedica “Diamante”: i social sono per lui

Che il nove volte campione del mondo delle motociclette fosse un tenerone ormai era una cosa ampiamente nota e conosciuta a tutti, con Valentino Rossi che dunque non ha mai avuto problemi nel mostrare il suo lato sensibile nei confronti di Francesca.

La coppia dimostra ancora una volta di essere molto affiatata e qualcuno sta infatti parlando che in cantiere ci potrebbe essere una possibile sorellina o fratellino per la piccola Giulietta.

Quando c’è questo grande feeling e amore alla fine San Valentino è solamente un pretesto come un altro per poter far capire al mondo intero quanto ci si ama e quanto i due siano affiatati.

“Diamante” è una canzone immortale nella storia della musica italiana, con Zucchero che la scrisse e la pubblicò per la prima volta nell’ormai lontano 1991, dunque si tratta di un evergreen che ha compiuto i 32 anni.

Forse la canzone non era però solamente una dedica alla sola Francesca Sofia, ma più in generale alla sua famiglia, compresa ovviamente la simpaticissima Giulietta.

Ora è tempo dunque di fare il compagno e il padre a tempo pieno e vedendo i risultati non sembra che Valentino sia tanto dispiaciuto di aver dato il definitivo addio alle corse.