Si fa una Toyota cabriolet in casa: il risultato è degno del mostro di Frankenstein

Sul web girano video assurdi di auto, totalmente, a pezzi. Un automobilista su una Toyota è stato beccato mentre guidava lungo una strada nel Tennessee senza tetto né finestrini.

Di gente svitata è pieno il mondo. Quanto vi apprestate a vedere vi lascerà, assolutamente, interdetti. Una vecchia Yaris, conciata malissimo, è stata filmata su una strada americana senza tetto. La seconda generazione dell’utilitaria debuttò in Giappone nel 2004, mentre in Europa, Australia, Messico, Canada e Stati Uniti d’America arrivò solo nel 2005.

Si tratta di un’auto meno datata di quanto si possa immaginare sul piano tecnico. Adottava, infatti, sospensioni configurate come MacPherson all’avantreno e ponte torcente al retrotreno. L’auto riprendeva diversi concetti della prima serie, ma aveva una dotazione più ricca. La Luxury vantava lo Smart Entry & Start System, il climatizzatore automatico, i cerchi in lega, i fari fendinebbia anteriori e il pulsante del freno a mano cromato.

Nel 2007 fu commercializzata la TS, caratterizzata da strumentazione sportiva analogica, climatizzatore automatico e cromature interne. Il vano bagagli aveva una capacità variabile da 272 a 1.086 litri, reclinando gli schienali posteriori. L’auto giapponese, se completa, è piuttosto sicura. Fu sottoposta al crash test dell’Euro NCAP, nel 2005, registrando il punteggio di 5 stelle per 35 punti. La Yaris seconda gen aveva il navigatore e disponeva del supporto Bluetooth e controllo iPod.

Le motorizzazioni, in principio, avevano solo due propulsori benzina da 1,0 e 1,3 litri in grado di erogare 69 e 87 cavalli, dotati della fasatura variabile VVT-i, e un turbodiesel 1.4 D-4D da 90 cavalli. Nella versione TS più pepata l’utilitaria aveva anche delle ottime prestazioni con uno 0 a 100 km/h che necessitava di appena 9,3 secondi. In seguito, con il primo restyling, arrivarono più varianti. Nel 2006 fu introdotto il cambio automatico sequenziale M-MT. Il nuovo modello è in promozione.

Toyota, la Yaris “scoperta”

La casa giapponese ha un forte successo di pubblico anche in Nord America. Un automobilista nel Tennessee non ha voluto rinunciare alla sua Yaris, nemmeno dopo un clamoroso problema. L’utilitaria è diventata una Speedster, presumiamo dopo una collisione, e il ragazzo alla guida ha deciso di indossare un casco per vivere a pieno l’ebrezza della orrenda cabrio.

Il problema, come vedrete nel video in basso su Reddit, è stato filmato da un altro automobilista. La Toyota avrà subito qualche forte impatto laterale o addirittura un cappottamento. Il tetto è stato tagliato e anche i finestrini sono stati rimossi. Superfluo aggiungere che si tratta di una azione che ha messo a serio rischio la sicurezza dell’automobilista, ma anche dei pedoni.

Non vogliamo nemmeno immaginare le conseguenze in caso di incidente. Senza protezioni in caso di ribaltamento o impatto laterale, l’automobilista è schizzato a tutta le velocità sulla strada. Un’auto in queste condizioni andrebbe riparata o portata allo scasso. Almeno, come ha sottolineato un utente, la persona al volante ha avuto l’idea di proteggersi con un casco. Probabilmente la stava riportando a casa dopo una brutta esperienza, ma non era meglio chiamare un carroattrezzi?