Toyota Yaris, promozione incredibile: ecco la clamorosa offerta

E’ una delle auto più ricercate dagli italiani. Finalmente è arrivata una promo speciale per la Toyota Yaris che vi farà esultare.

Se siete alla ricerca della piccola di casa Toyota vi sono importanti novità per voi. Prima di addentrarci nei cavilli promozionale della casa giapponese, è meglio porre l’attenzione sulle caratteristiche tecniche della utilitaria di segmento B.

Il nome Yaris deriva dal mix della lingua tedesca con la parola Charis della mitologia greca, simbolo di bellezza ed eleganza; in Giappone hanno deciso di sostituire il “Ch” con “Ya” che in Germania sta per “Sì” per attirare, maggiormente, i clienti verso una percezione positiva dell’auto. Il nome è stato usato in Europa, Australia e Stati Uniti, mentre in altre realtà si chiama Echo e Vitz. Sin dalla prima serie la vettura si fece apprezzare per la sua praticità.

Agile e scattante nel traffico, la prima serie della Yaris, nata dalla matita del disegnatore greco Sotiris Kovos, fu nominata auto dell’anno 2000. Le forme curvose ed eleganti erano abbinate ad un motore benzina da 1.0 litri 16 valvole, in grado di erogare 68 cavalli. In seguito venne lanciato un 1.3 litri 16V bialbero da 86 cavalli. I motori erano caratterizzati dalla tecnologia VVT-i (fasatura variabile delle valvole) elaborata dalla Toyota.

La casa giapponese è sempre stata all’avanguardia in termini di tecnologia. Anche le più piccole vetture prodotte dalla Toyota, come la iQ, sono stati autentici capolavori. Nel caso della Yaris il boom definitivo è arrivato con la quarta generazione che ha fatto capolino, la prima volta nel 2019, sul tracciato di Nürburgring. La vettura è stata annunciata il 16 ottobre in Giappone ed Amsterdam.

Yaris, la super promo della Toyota

Progettata sulla piattaforma GA-B, alla base dello sviluppo del progetto c’è la mano dell’ingegnere capo Yasunori Suezawa e dal capo ingegnere della divisione ibrida Takashi Uehara. Nuovamente, proprio come accaduto con la prima serie, nel 2021 ha vinto il premio di auto dell’anno. Rispetto alle precedenti serie, la nuova Yaris è solo a 5 porte a due volumi. Il modello, invece, a 3 porte è concepito solo per la variante pepata GR.

La versione ibrida è caratterizzata da un motore 1.5 con 3 cilindri a benzina da 92 CV (con funzionamento a ciclo Atkinson) unito ad un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 80 cv/59 kW, collegato ad una batteria agli ioni di litio da 4,3 Ah, per una potenza complessiva di 116 CV. Ecco quanto consuma. Come di consueto per il sistema ibrido Toyota, anche la Yaris Hybrid è dotata di un cambio automatico e-CVT a variazione continua di rapporto.

Oltre alla motorizzazione ibrida, la Yaris IV è stata proposta con due motori solo a benzina: un 1.0 VVT-i 3 cilindri aspirato da 72 CV e un 1.6 3 cilindri turbo da 261 CV, abbinato alla trazione integrale, riservato alla versione GR Yaris. Andando sul sito della Toyota troverete una offerta di risparmio di ben 3.500 euro rispetto al prezzo base. Quindi una Yaris, aderendo al programma di finanziamento Toyota Easy, può venirvi a costare soli 20.600 euro.