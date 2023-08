Nuova Hyundai Kona Electric: sembra un quadro d’arte contemporanea

Prodotta presso lo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech, disporrà di due diversi pacchi batteria da 65 e 48 kWh

La nuova Hyundai Kona è senza dubbio uno dei modelli più interessanti tra tutti quelli svelati di recente, la sua proposta è moderna, stimolante, in grado di rispondere ad ogni esigenza e con un’ampia possibilità di scelta tecnologica.

A tal proposito, proprio in questi giorni Hyundai ha annunciato l’inizio della produzione di Nuova KONA Electric, che verrà realizzata anche in Europa, e più esattamente presso lo stabilimento in Repubblica Ceca Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC).

Nuova Hyundai Kona Electric: lo stato dell’arte della tecnologia

L’obiettivo è quello di produrre, entro il promo anno, oltre 20mila unità di KONA Electric. Un tassello fondamentale su cui continuare il percorso che porta alla commercializzazione, entro il 2035 e nel nostro continente, di soli veicoli zero emissioni.

La seconda generazione di Kona, il B-SUV Hyundai affermatosi col tempo come un grande successo di mercato, è stata progettata proprio a partire dalla versione full electric, considerando che questa prevede le più avanzate tecnologie sia in termini di sicurezza che di comfort, sommate ad un’autonomia di percorrenza da autentica best in class.

Partendo da Hyundai Kona electric il marchio asiatico prevede di accelerare la propria strategia di elettrificazione, che porterà al lancio di 11 nuove EV (vetture zero emissioni) entro il 2030.

Un’auto prodotta in Europa per l’Europa

La scelta di affiancare alla produzione in Corea del Sud, presso lo stabilimento di Ulsan, anche una fornitura nella fabbrica in Repubblica Ceca ha una valenza principalmente strategica, visto che permette di ridurre i tempi di consegna per i clienti in Europa.

Come detto, entro la fine di quest’anno l’obiettivo è di produrre nello stabilimento in Repubblica Ceca 21mila unità di Nuova KONA Electric, mentre altre 50mila sono previste il prossimo anno.

La nuova Hyundai Kona Electric verrà realizzata con due diversi pacchi batteria: da 65,4 kWh, abbinata al motore elettrico da 160 kW e con 514 km di autonomia, e da 48,4 kWh, in questo caso in coppia con il motore elettrico da 114,6 kW e 377 km di autonomia.