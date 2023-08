Maserati, una così non si era mai vista: sotto al cofano c’è qualcosa di eccezionale

Di Maserati sensazionali ne abbiamo apprezzate tante in passato. Dopo anni, finalmente, la casa del Tridente è tornata a produrre una supercar da sogno.

Perché accontentarsi di un modello stradale in listino quando si possono avere vetture esclusive con prestazioni estreme? Sessantadue fortunati avranno nel proprio garage un bolide elitario. Un numero ristretto di collezionisti, selezionati dalla casa bolognese, avranno il privilegio di mettere le mani su una delle vetture del Tridente migliori di sempre.

L’addio al leggendario motore V8 in favore di un V6 non ha diminuito il fascino dei gioielli creati nel Centro Stile dal team di ingegneri di Modena. L’ispirazione più forte, infatti, era già in casa. La MC20, nata nel 2020 per omaggiare le sportive estreme del passato, ha già rispolverato l’eleganza grintosa del Tridente. La vettura, infatti, ha riscosso successo per soluzioni all’avanguardia.

La MC20 è lunga 4,67 metri, larga 1,96 e alta 1,22 cm. Il design ben proporzionato racchiude il fiore all’occhiello del brand facente parte del Gruppo Stellantis con il motore 3.0 V6 biturbo ribattezzato Nettuno. Con un peso di appena 1500 kg la vettura risulta agile e rapida, passando da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, mentre in 8,8 secondi è coperto lo 0 a 200. Superare queste performance non è cosa da tutti, ma se ti chiami Maserati devi andare oltre anche ai 630 cavalli a 7500 giri/min ed una coppia di 730 N·m tra 3000 e 5500 giri/min e, soprattutto, alla top speed 325 km/h con un nuovo mostro.

La Maserati MCXtrema

Le grandi case costruttrici riescono sempre ad alzare l’asticella delle performance delle loro vetture. Con la MCXtrema è emerso il desiderio di realizzare un modello racing capace di raccogliere l’eredità della leggendaria MC12 del 2004. Non a caso MC sta per Maserati Corse. Si tratta di una vettura concepita per la pista, difatti non potrà circolare sulle strade di tutti i giorni.

1 di 2

Questa hypercar sprigiona 740 cavalli di potenza brutta in una veste aerodinamica, neanche a dirlo, estrema. 62 super sportive fuori dagli schemi che mettono in risalto il carattere distintivo delle vetture Made In Italy. Si tratta di un’auto coraggiosa con cui i collezionisti potranno divertirsi tra i cordoli. La vettura, con l’ampio spoiler posteriore, incarna tutti gli elementi tipici del DNA Maserati.

Lusso, sportività e ricercatezza dei dettagli. Davide Grasso, CEO di Maserati, ha spiegato che l’obiettivo era quello di offrire un prodotto di alto profilo, dedicato ad una clientela con un carattere distintivo. Non si tratta solo di prestazioni da brividi, ma “di un nuovo corso per il brand, dedito a una manifattura superlativa e capace di distinguersi nel panorama mondiale della produzione motoristica di lusso dalle performance esagerate“.

La nuova incarnazione della velocità, secondo Maserati, è stata presentata al Monterey Car Week 2023 in California. Il direttore del design Klaus Busse ha saputo riprendere tutti gli elementi iconici del brand, riproponendoli in una chiave futuristica. La realizzazione, senza l’utilizzo di modelli in argilla, ha necessitato della stampa 3D per affinare il design.