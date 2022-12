Maserati MC20 trasformata dal kit: guardate che spettacolo (VIDEO)

La Maserati MC20 è l’ultima supercar prodotta dalla casa modenese, un gioiello che ora ha anche un kit estremo. Ecco com’è.

Volete una Maserati davvero estrema? Siamo sicuri che la MC20 di cui vi parleremo oggi faccia al caso vostro, anche se, come potrete immaginare, non è un modello adatto a tutte le tasche, soprattutto grazie al body kit di cui vi andremo a parlare nelle prossime righe, in grado di trasformarla da supercar a quasi un’auto da corsa.

La casa del Tridente sta pensando a riaprire una sorta di settore sportivo per i prossimi anni, ed il primo passo è stato fatto poco tempo fa. Nel 2023, il marchio modenese sarà infatti al via del campionato del mondo di Formula E, con le immagini della livrea della monoposto che sono state diffuse pochi giorni fa.

Per gli amanti della Maserati non si tratta di una bella notizia, dal momento che il campionato riservato alle vetture full electric non riesce ad avvicinare appassionati e tifosi, per via dell’assenza del sound che tutti amano. La casa del Tridente è diventata celebre negli anni Duemila per la meravigliosa MC12 del Vitaphone Racing Team, che grazie a piloti come Thomas Biagi, Andrea Bertolini e Michael Bartels ha vinto di tutto nel FIA GT ed alla 24 ore di Spa-Francorchamps.

La MC20 è l’erede della MC12, ed oggi vi porteremo a scoprire un body kit esclusivo che è in grado di far innamorare chiunque di questa belva. Le immagini sono davvero da urlo, così come le tecnologie ed i materiali utilizzati per snellirla ed aumentare la potenza. Il lavoro è stato come al solito eccezionale, anche se il prezzo resta un mistero.

Maserati, ecco il body kit della MC20

In casa Maserati si punta a perfezionare un modello già eccezionale, vale a dire la MC20. La siglia indica il nome della casa con abbinata la C di Corse e l’anno di produzione, per una sportiva che ha riportato alla memoria la spettacolare MC12, vettura in grado di dominare il FIA GT della seconda metà degli anni Duemila.

La MC20 è stata rivista dal nuovo body kit Aria in fibra di carbonio, e le prime immagini sono state rilasciate giusto nelle ultime ore. Questo progetto, che modifica la supercar della casa modenese, sarà disponibile soltanto per 25 esemplari, ed è facile pensare che solo i portafogli più ricchi potranno permettersela.

Passando ad un’analisi più approfondita, partiamo con l’affermare che la Maserati dotata del body kit di cui vi stiamo parlando avrà una colorazione esclusivamente blu in fibra di carbonio ed inserti grigi, ed è stata realizzata da 7 Design House. Ci sono ben sette componenti prodotte in fibra di carbonio, ottenendo ovvi vantaggi in termini di peso.

Lo splitter anteriore è stato rivisto ed anche migliorato in termini aerodinamici con delle alette poste sulle estremità, utili ad incanalare l’aria al meglio ed aumentare la downforce generale del corpo vettura. Aggiunte anche due minigonne, che vanno ad inseguire l’effetto suolo e che terranno la supercar incollata a terra nelle curve.

Nuovi anche lo spoiler ed il diffusore posteriore, ed alcuni dati incredibili sono stati rilasciati sui livelli di carico aerodinamico che la vettura sarà in grado di sprigionare, circa 361 kg a velocità di oltre 320 km/h, praticamente ai livelli di un’auto da corsa ad altissime prestazioni.

A ciò si può aggiungere anche un innovativo impianto di scarico, che si chiamerà Stage 2, con il quale verranno aggunti 20 cavalli di potenza e tolti quasi 7 kg di peso. Il motore della MC20 è un Nettuno V6 Biturbo 3 litri che eroga qualcosa come 630 cavalli di potenza massima, portandola a 325 km/h di velocità, ma sempre riguardanti la versione base. Con questo kit, grazie al quale si riduce il peso e si aumentano i cavalli, è facile prevedere che il gioiello supererà agevolmente i 350 km/h, regalando sensazioni di guida uniche.

Purtroppo, non è stato comunicato il prezzo di questo kit, ma a giudicare dal lavoro che è stato svolto e dalle performance che consente di raggiungere, è facile immaginare che verrà a costare svariate decine di migliaia di euro. Per gli appassionati che possono permetterselo, è un qualcosa di imperdibile, ed ora vi mostreremo le prime immagini di questa MC20 modificate.

7 Design House ha fatto emergere alcuni scatti, che sono stati raccolti dal canale YouTube “Rons Rides“, ed il video postato in basso vi darà la possibilità di farvi un’idea di questo gioiello. Mettetevi comodi e godetevi queste immagini, destinate a far battere i cuori di tutti gli amanti della casa del Tridente e della sua storia da corsa, che non morirà mai.