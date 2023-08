Vasco Rossi, chi di voi conosce la prima auto acquistata dal “Blasco”? È un modello leggendario

Vasco Rossi è uno dei cantanti in assoluto più amati in Italia, ma sono pochi coloro che conoscono la sua prima storica auto.

Può piacere o meno, ma nessuno potrà mai negare il fatto che Vasco Rossi sia riuscito a scrivere delle pagine memorabili nella storia della musica italiana. In tanti casi infatti ha fatto parlare di sé grazie al proprio talento e alle proprie opere.

Indubbiamente “Albachiara” rimarrà per sempre il disco più conosciuto e soprattutto la canzone che gli ha permesso di diventare un mito in tutto il Belpaese. Vasco Rossi ha potuto così superare alcuni anni molto difficili e senza ombra di dubbio la musica lo ha salvato.

Sono tantissimi i palazzetti e gli stadi che ha riempito negli anni e ancora di più sono le persone che ha avuto modo di far emozionare. I dischi venduti ormai non si contano nemmeno più, ecco perché ha avuto modo di poter guadagnare non pochi soldi.

Non sono poche le automobili di lusso che ha potuto acquistare, con le sue vetture preferite che giungevano come sempre dalla sua amata Emilia. Quella forse più famosa è una Maserati Quattroporte, un’auto che gli ha salvato la vita.

Era il 1990 e si stava spostando per poter dare vita al suo tour, peccato solo che a un certo punto l’auto ha subito un violentissimo incidente. L’impatto è stato devastante, con lo stesso Rossi che ha più volte spiegato come senza l’utilizzo di una macchina così affidabile non avrebbe mai avuto modo di sopravvivere.

FIAT Ritmo 65: la storia pazza della prima auto di Vasco Rossi

Rossi dunque è davvero molto legato al Tridente e in particolare a questa automobile che è senza ombra di dubbio quella che ha avuto maggiori successi in casa Maserati. Non si tratta però del primissimo storico modello, anzi in realtà in passato ha avuto modo di lanciare il mito della FIAT Ritmo 65 grazie alla canzone “Colpa d’Alfredo”.

Si tratta in assoluto di una delle auto che ha ottenuto i maggior successi nella casa piemontese, con le vendite che hanno superato quota 2 milioni fino al 1988. Anche Vasco Rossi si era fatto incantare da quella auto, con la Ritmo 65 in questione che è un vero e proprio oggetto di culto.

Il modello in questione utilizzato da Vasco Rossi aveva una lunghezza di 401 cm, una larghezza di 165 cm e un’altezza di 140 cm. Si tratta del primissimo storico modello, infatti risulta essere acquistata nel 1979, l’anno seguente alla produzione della Ritmo.

La Ritmo del “Blasco” presenta un motore da 65 cavalli e con una velocità di punta di 150 km/h. Non era l’auto più veloce al mondo di sicuro, ma ciò che la rende unica è proprio il fatto che è appartenuta al mito di Zocca.

La vettura era targata MO 461369 e secondo Vasco Rossi avrebbe dovuto essere rottamata, ma a fargli cambiare idea ci ha pensato lo stesso meccanico. Lui si è preso carico della vettura e ancora oggi la guida, avendola fatta diventare un mito. L’immatricolazione risale al 3 ottobre 1979 e questa FIAT Ritmo è un pezzo di storia della carriera del cantante.