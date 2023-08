È la Maserati più estrema di tutte: una belva pronta a ruggire, basta il nome per esaltarsi

La Maserati è l’auto dei sogni per molti e di recente ha dato vita a un modello incredibile con delle caratteristiche pazzesche.

L’Emilia è una terra che nel tempo ha saputo regalare al mondo intero alcune delle più belle automobili del mondo. La Maserati è senza ombra di dubbio una di queste, con il Tridente che non si è mai seduto sugli allori, anzi ha sempre dimostrato di potersi migliorare.

Ciò che dispiace è che siano ormai quasi 70 anni che il Tridente non prende più parte alla F1. Il Mondiale vinto da Juan Manuel Fangio nel 1957 fu il momento più alto nella gloriosa storia della Maserati.

Al momento tutto è cambiato, con il Tridente che si è buttato nel mondo dell’elettrico. Una rivoluzione totale per quanto riguarda il marchio, ma si può dire che il primo anno di Formula E non è stato negativo.

Le difficoltà iniziali sono sparite via via con il proseguo della stagione. Maximilian Gunther avrebbe dovuto essere solo il secondo rispetto a Edoardo Mortara, ma il tedesco ha dimostrato di essere più pronto rispetto allo svizzero.

La voglia di elettrico e di cambiare ha fatto sì che anche per quanto riguarda le auto di serie, la Maserati stia modificando moltissimo il proprio assetto. La notizia più nota è legata all’addio del motore V8, lo storico in quel di Modena, ma non per questo motivo il Tridente non sarà più in grado di dare vita ad auto da sogno.

Maserati MC Xtrema: un modello incredibile

Non serve infatti avere un motore V8 per poter dare vita a un’auto dannatamente potente. La Maserati MC Xtrema infatti si presenta con un V6 Nettuno da 3000 di cilindrata da 740 cavalli e si tratti dell‘evoluzione della MC20.

Se già la Maserati di per sé è uno dei marchi più esclusivi che ci siano al mondo, con la MC Xtrema si toccano apici ancora inesplorati. La vettura in questione infatti si presenterà sul mercato solo con 62 unità.

Una scelta che lascia sicuramente molti senza parole, ma alla fine non è la prima volta che la Maserati decide di puntare sul lusso per pochi eletti. La vettura in questione si migliora moltissimo anche nei dettagli, con la monoscocca che è stata realizzata in fibra di carbonio.

La MC Xtrema ha un peso di 1300 kg e la sua lunghezza è di ben 520 cm, con una larghezza di 204 cm. La presentazione ufficiale è avvenuta in occasione del Monterey Car Week, per la precisione nel giorno 18 agosto del grande evento.

Per poterla rendere adatta anche per le gare automobilistiche, la vettura si presenta con delle sospensioni che sono omologate dalla FIA. Anche l’impianto frenante deriva direttamente dal motorsport ed è carboceramico.

La potenza viene gestita da un cambio con un totale di 6 rapporti e la trazione è posteriore e tutto ciò avviene grazie a un differenziale autobloccante. Grande novità per quanto riguarda il volante, tanto è vero che su di esso si trova anche un piccolo display da 5 pollici. Non si conosce ancora il suo prezzo di vendita, ma di sicuro solo pochissimi potranno permettersi uno di questi 62 esemplari.