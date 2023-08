Valentino Rossi e la verità su Bezzecchi: il “Dottore” fa un’ammissione

Nel week-end del GP d’Austria, Valentino Rossi ha parlato del futuro di Marco Bezzecchi e delle possibilità di correre ancora con lui.

Il Gran Premio d’Austria è stato ricco di soddisfazioni per Valentino Rossi ed i frutti della propria Academy, a cominciare da quanto accaduto in Moto2. Al successo è tornato Celestino Vietti, che ha piegato Pedro Acosta siglando una vera e propria impresa. In MotoGP le cose sono andate ancora meglio, con i giovani talenti italiani che l’hanno fatta da padrone.

La vittoria è andata a Pecco Bagnaia, con Marco Bezzecchi terzo davanti a Luca Marini. C’è da dire che, con la sua Academy, Valentino Rossi ha svolto un lavoro a dir poco pazzesco, ma ora si pensa già al 2024. Ecco quali sono le prospettive del “Dottore” per la prossima stagione.

Valentino Rossi, ecco le sue parole su Bezzecchi

In questi mesi si parla molto di mercato, ed anche la squadra di Valentino Rossi è molto impegnata in tal senso. Luca Marini resterà sicuramente nel Mooney VR46 Racing Team, mentre è meno chiara la posizione di Marco Bezzecchi. Il vincitore dei GP di Argentina e di Francia vorrebbe il supporto ufficiale da parte della Ducati, ma non sarà facile ottenerlo.

Infatti, parlando ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“, il “Dottore” ha detto che non ci sarà la Desmosedici GP24, ma che ci sono comunque buone possibilità di tenere Bezzecchi anche nel 2024. L’unico team, oltre a quello ufficiale, che avrà le moto factory sarà ancora una volta la Pramac di Paolo Campinoti, la squadra satellite prescelta della casa di Borgo Panigale. Tuttavia, una di quelle selle si potrebbe liberare, dal momento che Johann Zarco potrebbe partire verso la Honda LCR.

In gioco, oltre a Bezzecchi, pare esserci anche Franco Morbidelli, che in Yamaha verrà sostituito da Alex Rins e che è finito nel taccuino del team Pramac. Bezzecchi vuole restare nella squadra del pilota di Tavullia, ma in quel caso, per lui sarebbe impossibile vedere esauditi tutti i propri desideri.

Ecco le parole del “Dottore” sulla questione: “Quelli che abbiamo vissuti sono stati dei giorni molto intensi, siamo stati molto assieme a Bezzecchi. L’obiettivo della nostra squadra è quello di mantenere l’attuale coppia di piloti, e per come la vedo io, al momento abbiamo delle buone possibilità per far sì che ciò possa accadere“. Dunque, la fiducia non manca per il nove volte campione del mondo del Motomondiale, che crede molto nella sua coppia di piloti che è in azione al momento attuale.

Valentino Rossi ha poi detto che, quasi certamente, il suo team non avrà la Desmosedici GP24 il prossimo anno. La speranza della leggenda della MotoGP è di mantenere comunque Bezzecchi in futuro: “Purtroppo, è quasi sicuro che non avremo la Ducati ufficiale nel 2024, visto che le due seconde moto factory verranno date dalla Ducati alla Pramac. Però parlando con Bez me la sono sentita di spingere, perché dal canto nostro possiamo dargli un ottimo supporto“.