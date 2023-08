BYD alla conquista dell’Europa: 6 nuovi modelli e c’è un pizzico di Mercedes

Dopo Han, Tang e Hatto 3, ecco Dolphin, Seal e Seal U. In attesa del marchio DENZA, sub brand alto di gamma della proposta BYD

Il colosso cinese BYD, leader mondiale per produzione di veicoli a nuova energia (NEV), presenterà al prossimo IAA di Monaco in programma dal 5 al 10 settembre la sua gamma di veicoli pronti a conquistare il mercato europeo e rigorosamente zero emissioni.

Non solo, in occasione della kermesse tedesca BYD presenterà anche il suo sub-brand di lusso, DENZA, con l’anteprima del nuovo modello DENZA D9

BYD in Europa: una gamma completa

L’arrivo in Europa di BYD risale, di fatto, a meno di un anno fa, quando al Salone di Parigi 2022 presentò la HAN (berlina di segmento E), la TANG (SUV di segmento E) e la ATTO 3 (SUV di segmento C).

A questi modelli è seguito, nel corso dell’ultima estate, l’arrivo sul mercato di DOLPHIN (hatchback di segmento C) e il primo reveal di SEAL (berlina elegante segmento D), il cui debutto è ufficialmente scadenzato per il prossimo autunno. Per la fine dell’anno verrà presentata anche la BYD SEAL U (SUV di segmento D).

BYD SEAL e il BYD SEAL U sono due modelli ispirati all’oceano, entrambi dotati dell’innovativa tecnologia BYD per la sicurezza, il comfort e le prestazioni.

BYD SEAL: dinamismo e tecnologia

BYD SEAL è recentemente stata premiata per le sue linee dinamiche, che insieme all’assetto ribassato conferiscono alla vettura una vocazione da sportiva pura. Equipaggiata con la moderna tecnologia CTB (Cell-to-Body) che integra la carrozzeria e la batteria Blade garantendo livelli superiori di resistenza strutturale.

Inoltre, BYD SEAL beneficia anche del più recente iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) per prestazioni avanzate in termini di stabilità e sicurezza. La Blade Battery ha una capacità di 82,5 kWh e garantisce un’autonomia di 570/520 km in ciclo WLTP combinato.

Due i livelli di allestimento: Design a trazione posteriore (RWD) con 230 kW di potenza ed Excellence a trazione integrale (AWD) con una potenza di ben 390 kW.

BYD SEAL U: abitabilità e piacere di guida

Come detto in apertura, non solo BYD SEAL, allo IAA di Monaca il brand cinese presenterà in anteprima europea anche il versatile, confortevole e spazioso BYD SEAL U.

Stiamo parlando di un SUV 100%-elettrico di segmento D, che offre una ricca dotazione di serie, abbinata ad un design elegante ed un piacere di guida all’avanguardia. Elevatissimo il livello di sicurezza, così come comfort e praticità.

Anche in questo caso il linguaggio stilistico è ispirato all’oceano, BYD SEAL U può trasportare fino 5 passeggeri e vanta una generosa capacità di carico. Disponibile in due livelli di allestimento: Comfort, con batteria Blade da 71,8 kW ed autonomia di 420 km, e Design, con batteria da 87 kWh e autonomia di 500 km. BYD SEAL U sarà lanciato sul mercato europeo ufficialmente nel primo trimestre del 2024.

Il debutto di DENZA: brand premium in joint venture con Mercedes

Ultima, ma non meno importante, allo IAA di Monaco BYD presenterà, sempre in anteprima europea, il suo sub-brand di fascia alta: DENZA.

DENZA nasce dalla joint venture tra BYD e Mercedes-Benz, e prende forma innanzitutto con la DENZA D9, veicolo con capacità fino a 7 posti e cento per cento elettrico. Eleganza, modernità e comodità, ai massimi livelli e senza compromessi.