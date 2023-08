Fare rifornimento di carburante all’aereo: ecco quanto costa un pieno

L’aereo è il mezzo di trasporto più utilizzato per lunghi viaggi, ma i prezzi dei carburanti sono davvero molto elevati.

Al giorno d’oggi, l’aereo è un mezzo molto utilizzato, oltre ad essere il più sicuro al mondo in base alle statistiche. Con questo aggeggio possiamo andare dove vogliamo, anche se c’è da dire che, in una fase di rincari come quella che stiamo vivendo, i prezzi sono in continuo aumento, ed un biglietto è difficile da acquistare.

Infatti, sono in corso delle vere e proprie indagini per scoprire le cause di questi aumenti, dal momento che molti si chiedono se le compagnie non siano andando a “lucrare” sui rincari, andando ad aumentare ancor di più le tariffe. Detto questo, c’è sicuramente da fare un calcolo su quello che è il tema del carburante, che è molto costoso per le auto, ma lo stesso vale per un mezzo di trasporto come l’aereo. A questo punto, vediamo quanto costa un pieno per questi giganti.

Aereo, ecco a quanto ammonta un pieno di carburante

L’aereo è un mezzo che copre delle distanze lunghissime, che possono portarci da una parte all’altra del mondo. Pensate che, di recente, è stato aggiunto un volo diretto dall’Italia all’Australia, che in 17 ore ci può portare da Roma Fiumicino a Perth, coprendo distanze di oltre 13.000 km. Ovviamente, per completare un viaggio di questo tipo, è necessario caricare il mezzo di trasporto di carburante, che ha un costo molto elevato.

Prima di tutto, c’è da calcolare che il pieno di carburante viene fatto solo per questi voli così ad ampio raggio, ed inoltre, dobbiamo fare un distinguo tra gli aerei più grandi e quelli più piccoli. Infatti, per calcolare la cifra massima prendiamo per esempio il mostruoso Boeing 747, un gigante dei cieli che da decenni copre le tratte più lunghe del pianeta. Tenendo conto che un litro di kerosene costa un euro e 50 e che il 747 ha un massimo di 86928 litri di serbatoio, ci vuole una cifra folle per fare il pieno.

Infatti, questo aereo necessita la cifra mostruosa di 465.000 euro per fare il pieno. Invece, un Boeing 737 che copre tratte più brevi, con circa 40.000 euro può riempire i serbatoi, ma anche in questo caso, è ovvio che si tratti di cifre a dir poco folli, che tutte le compagnie aeree devono mettere in conto per fare i loro viaggi.