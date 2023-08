SUV giapponese ad appena 16mila euro: l’offerta che ora ha catturato tutti

Se siete alla ricerca di un SUV affidabile e divertente da guidare, ora avrete la vostra occasione. Ecco che auto è.

Il mercato dell’auto vive una fase di generale crisi, ma c’è un tipo di vettura che è in continua crescita, ovvero il SUV. Da alcuni anni ormai, i crossover hanno iniziato a dominare la scena, e tanti altri tipi di carrozzerie stanno iniziando a sparire, con la Mercedes che sta eliminando le Station Wagon.

Inoltre, i SUV sono amati al giorno d’oggi per i grandi spazi a bordo ed il loro comfort, e non per la capacità di andare fuoristrada, cosa per cui erano apprezzati in passato. Se siete amanti di questa tipologia di vettura e non volete spendere troppo, ora c’è l’occasione giusta per voi.

SUV, ora c’è per voi una splendida Toyota in vendita

Con il mercato dell’auto in crisi, molti consumatori si rivolgono al mercato dell’usato, ed oggi vi mostreremo una clamorosa occasione che riguarda un SUV. In particolare, abbiamo girovagato sul web per trovare qualche soluzione che potesse essere interessante, e questo modello è davvero da sogno.

Stiamo parlando della Toyota RAV 4, disponibile su “subito.it” ad un prezzo da sogno. Il SUV della casa giapponese è in vendita a soli 16.000 euro, un’occasione non da poco in un periodo come questo. Ovviamente, si tratta di un veicolo usato, che è stato immatricolato per la prima volta nel febbraio del 2016.

Nel corso della sua carriera, questa vettura ha percorso 153.000 km, che non sono pochi, ma che, considerando l’affidabilità delle creature di casa Toyota, non è una cifra eccessiva. Il motore è alimentato a gasolio e, per ciò che riguarda la classe di emissioni, appartiene all’Euro 6. Da questo punto di vista, si tratta di un’ottima notizia considerando le vigenti leggi nelle grandi città.

Inoltre, il motore a gasolio consente come sempre degli ottimi risparmi in termini di consumo, e con i prezzi che ci sono oggi per ciò che riguarda i rifornimenti, è sempre una bella convenienza. Attualmente, la RAV 4 in questione si trova a Paternò, in provincia di Catania, in Sicilia.

Il motore, come detto diesel, ha una cilindrata di 2.0 cc, con 143 cavalli di potenza massima, pari a 105 kW. Il cambio ha sei marce ed è manuale. Nella descrizione, sono riportate tutte le informazioni utili per chi vorrà decidere di portarsi a casa questo modello, ed è importante essere a conoscenza delle stesse.

Ci sono le doppie chiavi, gomme in ottimo stato, libretto service, certificato di conformità, auto con 12 mesi di garanzia e chilometri certificati. Inoltre, viene sottolineato come abbia avuto un solo proprietario in passato, che l’ha tenuta per oltre sette anni e che ora ha deciso, evidentemente, di rinnovare il proprio garage.

Il prezzo è quello che vi abbiamo riportato sopra, ma c’è anche la possibilità di finanziare il pagamento, con piccole e comode rate mensili. A questo punto, sta a voi fare la propria scelta, ma siamo certi che ci sarà parecchia concorrenza per un modello molto ambito.