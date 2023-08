La Ferrari con più di 1000 cavalli, tutto merito dei giapponesi (VIDEO)

Oggi vi parleremo di una Ferrari estrema, che ha del tutto cambiato anima e che monta un motore dannatamente potente.

Il marchio Ferrari è quello più amato in assoluto da chi è appassionato di quattro ruote. Tuttavia, se siete dei fedeli del Cavallino, vi anticipiamo che quello che vi stiamo per raccontare è molto duro da digerire. Infatti, una vettura di Maranello, anche se pare assurdo, è finita per montare un motore che non le appartiene, e che viene dall’altra parte del mondo.

Stiamo parlando, inoltre, di un motorista che è sempre stato un grande rivale della Ferrari in F1, e lo è ancora oggi, per cui il sacrilegio è davvero enorme, ed il Drake non avrebbe affatto gradito. Detto questo, andiamo a vedere cosa è accaduto a questa vettura e per quale motivo è avvenuto tutto ciò.

Ferrari, ecco la 308 dotata del motore Honda

Le Ferrari, essendo così uniche e speciali, sono spesso l’oggetto del desiderio di qualche ricco appassionato che vuole optare delle modifiche, per renderle ancor più particolari. Sulle auto del Cavallino operano i tuner migliori del mondo, che sono in grado di aumentare la loro potenza e le loro prestazioni, ma a volte ci mette le mani anche qualche squilibrato, nel senso più scherzoso del termine ovviamente.

In questa occasione, infatti, una splendida 308 GTB di colore giallo è arrivata a montare un motore Honda, un qualcosa di molto lontano dalla tradizione del Cavallino. Il video in cui vengono mostrati i lavori sulla vettura e la sua messa in pista è stato pubblicato sul canale YouTube “StanceWorks“, e c’è da dire che tutti noi siamo rimasti senza fiato. Maranello è la patria dei motori, con il Drake che li metteva sempre al primo posto quando si parlava di auto, ed ora, da lassù, dovrà vedere questa opera.

Ad occuparsi di questa versione così particolare della 308 GTB è stato Mike Burroughs, il fondatore del canale YouTube appena citato, che ha dato vita ad un progetto ambizioso come quello di montare un motore Honda su un auto del Cavallino. L’obiettivo dell’autore del video è quello di creare un’auto con potenza di circa 1.000 cavalli.

Il tutto è da ottenere con un’auto in grado di ottenere dei record in pista, e che sia anche splendida sotto il profilo estetico. Da questo punto di vista, non esistono auto al mondo che siano più belle delle Ferrari, e la scelta è stata ovvia per il buon Burroughs. Dunque, l’autore ha iniziato i propri lavori.

Il vecchio motore V8 trasversale è stato smontato, per poi venderlo per una bella somma di denaro. In seguito, lo ha rimpiazzato con un motore quattro cilindri in linea K24 firmato dalla Honda. Si tratta di una serie di propulsori che sono in grado di erogare circa 1.000 cavalli, proprio ciò che voleva lui. A questo punto, non vogliamo più spoilerarvi altro, dal momento che in questo video c’è tutto ciò di cui avete bisogno. In molti non crederanno a ciò che vedranno.