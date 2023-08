Rivoluzione Ferrari, cambia tutto: Leclerc quasi non ci crede

Grandi cambiamenti in casa Ferrari in vista del 2024. Il team principal Vasseur ha già fatto chiarezza sulle prossime mosse del Cavallino.

A pochi giorni dal rientro in pista la Formula 1 si prepara alla seconda pare di stagione, e se il campionato sembra ormai già assegnato a Max Verstappen, fuori dal circuito la situazione è molto diversa.

Attualmente il campione olandese viaggia spedito verso il terzo titolo mondiale consecutivo. Dieci vittorie su dodici Gran Premi per lui, che sommate alle due vittorie del suo compagno di squadra Sergio Perez costituiscono l’en plein di Red Bull. Un dominio assoluto che gli altri team stanno cercando di fermare lavorando per colmare il gap.

Per questa stagione, tuttavia, l’obiettivo sembra sfumato. Ferrari, Aston Martin, Mercedes e McLaren hanno portato diversi aggiornamenti nel tentativo di avvicinarsi al team austriaco ma, salvo sporadici episodi, nessuno è riuscito veramente a mettersi in gara con Red Bull.

Per questo motivo, infatti, molte squadre stanno optando per diverse soluzioni in vista della prossima stagione. Una di queste è Ferrari, che vuole tornare al più presto in vetta, e sembra disposta a qualunque cosa pur di riuscirci.

Formula 1, Ferrari vuole cambiare telaio e cambio nel 2024: la situazione

Le difficoltà sono state per Ferrari forse l’unico elemento di costanza che ha contraddistinto questa stagione. Fin dal primo Gran Premio il team di Maranello è sembrato poco in forma.

Errori di strategia, sommati a quelli dei piloti e, in generale, ad una monoposto spesso al di sotto delle aspettative, hanno condizionato la stagione di Leclerc e Sainz, che adesso lottano al quinto e al settimo posto della classifica. Fred Vasseur ha, infatti, annunciato un cambio drastico in vista della prossima stagione.

Come annunciato dal Team Principal Ferrari in conferenza stampa, infatti, il team di Maranello costruirà un nuovo telaio ed un nuovo cambio per la monoposto del 2024. Una decisione che va contro il cosiddetto “carry over” che il regolamento incoraggia a fare, e cioè di portare quanti più elementi possibile anche sulla vettura dell’anno successivo per destinare il budget ad altre componenti.

Una scelta importante per il team di Maranello, che decide di iniziare un progetto completamente nuovo nella speranza di tornare a lottare per il titolo negli ultimi anni prima del cambio di regolamento, previsto per il 2026. Attenzione, adesso, alla seconda parte di stagione, con le Ferrari che possono ancora lottare per la seconda posizione nel mondiale costruttori.