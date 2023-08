Ora Red Bull sfotte pure la Ferrari: l’affronto è scandaloso

La Red Bull sta dominando la scena, e vuole farlo anche a parole. Le ultime dichiarazioni fanno male alla Ferrari.

La F1 torna in azione in questo fine settimana, e lo farà con il Gran Premio d’Olanda. Si tratta della gara di casa per Max Verstappen, che con la sua Red Bull vuole continuare ad uccidere la stagione. Dal canto suo, la Ferrari potrebbe correre in difesa, visto che su questa pista non si è mai esaltata, e quest’anno potrebbe soffrire ancor di più.

I curvoni di Zandvoort richiedono un alto carico aerodinamico, configurazione che la SF-23 ha sempre sofferto. Ormai si è capito che questa monoposto può dire la sua per il podio su piste veloci, come a Baku, Montreal, Spielberg e Spa-Francorchamps, ma che su quelle più guidate deve correre pensando a portare a casa il massimo possibile.

La Ferrari sta affrontando una crisi tecnica notevole, che nessuno si aspettava alla vigilia di questa stagione. Secondo le indiscrezioni invernali, la SF-23 sarebbe dovuta essere molto competitiva, ma già dai test del Bahrain si è capito che era un buco nell’acqua. La Red Bull, dal canto suo, ha progettato un missile, che ha fatto la differenza sin da subito.

La RB19 è candidata a diventare una delle auto più forti di sempre, ed ha tutte le carte in regola per vincere ogni gara. A Maranello, invece, passano gli anni e le promesse fatte non vengono mai mantenute, accumulando solamente brutte figure. A rimetterci sono sempre i tifosi, i quali continuano a sperare che un giorno possa cambiare qualcosa.

Ferrari, arriva il duro attacco da parte della Red Bull

La Ferrari non sembra avere grandi possibilità di riscatto per la prossima stagione, ed anche Frederic Vasseur sta deludendo e non poco. Il nuovo team principal ha parlato diverse volte di nuovi innesti pronti a sbarcare a Maranello, tra cui alcuni tecnici della Red Bull.

Tuttavia, non si hanno conferme sui nomi, e si fa fatica a capire se quelle del manager francese siano state delle sparate o se c’è un fondo di verità. Mentre a Maranello si parla, gli altri fanno i fatti, come avviene ormai da 15 anni, ed il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha mandato una bella frecciata alla Rossa.

In un’intervista concessa ad “ESPN“, il grande boss del team di Milton Keynes ha ricordato che per la sua squadra è stata una grande sorpresa il vantaggio che si è visto sui rivali, tanto per far capire quanto la Scuderia e la Mercedes possano aver deluso in questi mesi.

Ecco le sue parole: “Ci aspettavamo che la Ferrari facesse tesoro di quanto accaduto lo scorso anno, e che anche la Mercedes fosse lì in lotta. Ci ha molto sorpreso il fatto di essere così superiori ai nostri avversari. A febbraio sapevamo di essere forti, ma nessuno di noi pensava di avere una macchina così superiore. Il segreto del nostro successo è la cultura del lavoro che c’è in azienda, c’è sempre un atteggiamento positivo“.