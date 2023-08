La Ferrari cambia pilota? Clamorosa modifica in vista del GP d’Olanda

Il Gran Premio d’Olanda segnerà la fine della pausa estiva, e da casa Ferrari c’è una news davvero unica. Ecco cosa accadrà.

Dopo una pausa estiva lunga quasi un mese, il mondiale di F1 è pronto per tornare in azione, e lo farà in quel di Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda. La tappa è tornata in calendario due anni fa, e la Ferrari non ha mai mostrato troppa competitività su questo tracciato.

Charles Leclerc, lo scorso anno, ottenne un fortunoso terzo posto, sfruttando la strategia sbagliata della Mercedes di Lewis Hamilton che gli permise di passarlo nelle fasi finali. All’epoca, stava prendendo forma la crisi del Cavallino, che dopo la direttiva tecnica TD-39 ha iniziato a far fatica sulla gestione delle gomme.

La Ferrari fu competitiva in qualifica, con Leclerc e Carlos Sainz che chiusero secondo e terzo a pochi millesimi da Max Verstappen, che però in gara fu imprendibile. Il campione del mondo, sia nel 2021 che nel 2022, a Zandvoort ha ottenuto pole position e vittoria, dimostrandosi di un altro pianeta. Per ciò che riguarda la SF-23, non ci aspettiamo un buon week-end, dal momento che le piste di alto carico aerodinamico l’hanno sempre messa in crisi sino ad oggi.

Tutto ciò si è ben visto a Monte-Carlo ed a Budapest, mentre la vettura risponde bene su piste veloci, come Canada, Austria e Belgio. Ciò significa che in quel di Monza potremmo vedere una buona vettura, ma la sensazione è che in Olanda si correrà in difesa. Nel frattempo, è arrivata una grande novità sul fronte dei piloti.

Ferrari, Robert Shartzman al posto di Sainz nelle libere

Il Gran Premio d’Olanda vedrà il ritorno al volante della Ferrari, nel corso di una sessione ufficiale, di Robert Shwartzman. Il giovane talento della Driver Academy, ormai pilota factory nel Fanatec GT World Challenge, prenderà il posto di uno dei due piloti titolari, in base alle nuove disposizioni regolamentari.

Robert sarà al volante nelle prime prove libere di Zandvoort sulla vettura di Carlos Sainz, e per chi non lo sapesse, ricordiamo che ogni squadra deve far girare un giovane in almeno due occasioni all’anno nelle prime libere. A commentare la notizia è stato il team principal del Cavallino, ovvero Frederic Vasseur, che ha parlato anche della sostituzione di Sainz e non di quella di Charles Leclerc.

Ecco le sue parole: “Swhartzman girerà a Zandvoort nella prima sessione, e poi tornerà in pista ad Abu Dhabi. Lì lo farà nella vettura di Charles, mentre gli altri piloti dell’Academy devono rimanere concentrati sul campionato di Formula 2. Perché sarà al posto di Carlos? La pista è stata una sua scelta, preferiva farlo girare qui a Zandvoort“.

Robert è un buon talento, ma purtroppo, gli è mancato quel guizzo per arrivare in F1 come pilota ufficiale. Swhartzam sta comunque facendo molto bene nel GT, ma anche a Maranello sul simulatore, dove gira per ore a raccogliere dati. Vedremo come se la caverà in pista, dove sarà per la prima volta a bordo dell’auto di quest’anno.