Verstappen di nuovo nella bufera, caos sui social: ecco cosa ha fatto

Max Verstappen sta dominando la scena in F1, ma ogni tanto ne combina una fuori dalle piste. Ecco cosa ha fatto.

La carriera di Max Verstappen è nella sua fase d’oro, con il terzo titolo mondiale che è ormai ad un passo. Il campione in carica vola verso Zandvoort per vincere la nona gara di fila, cosa che gli permetterà di eguagliare un record che resiste da ben dieci anni, visto che lo realizzò Sebastian Vettel nel 2013, anch’egli su una Red Bull.

Il team di Milton Keynes ed il figlio di Jos, come ben sappiamo, non hanno rivali, con la RB19 che è una delle auto migliori di sempre. Nelle ultime ore, Verstappen ha commesso un piccolo scivolone, ed il mondo dei social, ancora una volta, non gliel’ha fatta passare liscia.

Verstappen, polemiche per un video sulla Valkyrie

Un video che riguarda Max Verstappen è diventato virale in poche ore, ed è stato caricato sui social dal suo collaboratore personale, vale a dire Mark Cox. Il campione del mondo di F1 è stato pizzicato al volante di una strepitosa Aston Martin Valkyrie, il bolide realizzato dalla casa britannica in collaborazione con la Red Bull e progettato da Adrian Newey.

Nel video, si vede come Super Max stesse procedendo ad una velocità di 124 km/h, in un tratto con limite fissato a 90 km/h. Il tutto si è verificato in Francia, nei pressi di Nizza, su un’autostrada, ed inoltre, il campione del mondo stava tenendo il volante con una sola mano, mentre con l’altra sistemava qualcosa sul display.

Verstappen era anche dotato di cuffie, come se stesse realmente giocando alla Playstation, cosa che ama fare nel suo tempo libero. Secondo quanto riportato dal “Nice Matin“, l’olandese verrà ora addirittura indagato per aver superato ed anche di parecchio il limite di velocità previsto in quel punto.

Max Verstappen dirigindo o Aston Martin Valkyrie 🥶 ©️: mark_cox_ pic.twitter.com/cbh5M2mDkY — Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@BRredbullracing) August 19, 2023

La gendarmeria francese ha dunque avviato un’indagine, e c’è da dire che per il campione non è stata una bella figura. L’errore più grande è stato quello di diffondere le immagini e di renderle pubbliche, in una fase storica in cui Internet può arrivare ad ingigantire ogni cosa, ed è ciò che accadrà.

Inoltre, Super Max potrebbe dover chiedere scusa pubblicamente e pagare una multa, dal momento che la FIA potrebbe non aver gradito la cosa. Da anni, infatti, la Federazione Internazionale è impegnata in lotte per la sicurezza stradale, ed una cosa così, fatta da un campione del mondo, non è un bello spot.

C’è da dire, a parziale discolpa del giovane talento olandese, che la Valkyrie è un modello fuori dal comune, e che farla andare a bassa velocità è molto più difficile che spingerla al limite. Ci auguriamo che Super Max abbia imparato la lezione e che, quantomeno, non pubblichi più questi video online, dal momento che delle sua qualità al volante siamo tutti sicuri, e se c’è una persona al mondo che poteva portare quella macchina ad una velocità simile su strade pubbliche, quella era proprio lui.