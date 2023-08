Follia in diretta di uno youtuber: brucia la sua Ferrari (VIDEO)

Una scena a dir poco drammatica ha visto come vittima una Ferrari F8 Tributo, che è andata a fuoco per un motivo folle.

Il marchio Ferrari produce auto da sogno ormai da 76 anni, ed il suo DNA non è mai cambiato nel corso della sua storia. Tuttavia, in tempi recenti qualcosa si sta muovendo, e nel 2022 si è deciso di produrre un SUV, ovvero il Purosangue, con le novità che non sono affatto terminate.

Il 2025 infatti, sarà l’anno della prima vettura di Maranello ad emissioni zero, con il progetto che pare già ben avviato, e che farà il proprio esordio tra poco più di un anno. Quando si ha la fortuna di acquistare dei bolidi del Cavallino, c’è l’impegno a trattarli per il meglio, cosa che come vedremo, non sempre accade.

Le auto Ferrari, infatti, spesso sono coinvolte in terribili incidenti, dal momento che finiscono nelle mani delle persone sbagliate, che non hanno per nulla le capacità di guidarle nel migliore dei modi, e non hanno neanche rispetto per loro. Poco tempo fa vi abbiamo parlato di assurdi incidenti, ma ciò che vedrete oggi ha del folle.

Non si tratta di un qualcuno che ha perso il controllo della sua supercar mentre cercava di guidarla al limite, ma di un atto deliberato e privo di senso. Siamo sicuri che ciò che vi stiamo per raccontare vi lascerà del tutto increduli e turbati, anche se non siete appassionati.

Ferrari, ecco la follia dello youtuber con la F8 Tributo

L’autore di questa vera e propria follia è uno youtuber, che si chiama Cody Detwiler, noto come WhistlinDiesel, che è famoso per le sue tante acrobazie automobilistiche, ma che stavolta l’ha combinata davvero grossa. Il suo episodio, in questo caso, era dedicato ad una Ferrari F8 Tributo, una splendida vettura che il Cavallino ha svelato qualche anno fa, ma che in questo caso, ha avuto un destino terribile. La vettura, che costa più di 300.000 euro, è andata del tutto distrutta, ed il motivo ci lascia scossi e furiosi.

La vettura del Cavallino è andata in fiamme assieme ad un’altra auto, una monovolume molto meno esclusiva, ma che di certo non meritava di essere distrutta. La vettura stava sfrecciando ad alta velocità in un campo pieno di erba, che è entrata nei cerchioni, ed è lì che è iniziato il disastro.

Come vedrete, la Ferrari procedeva a gran velocità, ed il fuoco si è scatenato per due motivi: i freni erano ad altissima temperatura, ed il contatto con l’erba secca ha portato allo scoppio dell’incendio, dal momento che in quel campo non pioveva da molto ed il prato era altamente infiammabile.

Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio, ma per le auto non c’era più niente da fare. Il tutto è visibile nel video che abbiamo postato in alto, ma vi consigliamo di non vederlo se siete delle persone sensibili. Vedere una Rossa così fa sempre male al cuore.