FIAT, torna la 126? Le sue forme fanno sognare i fan

Il marchio FIAT ha in mente tanti nuovi modelli, che riprenderanno nomi storici. Ora prende piede l’idea della 126 in chiave moderna.

La FIAT vive una fase di grandi novità, ed il prossimo 11 di luglio presenterà la nuova Panda. La vettura non sarà più una citycar dalla carrozzeria di baby-monovolume, divenendo un Suv di Segmento B. Questo cambierà tutto all’interno della gamma, visto che questa sarà la terza vettura di tale livello.

Infatti, andrà ad affiancare la nuova 600e e la 500X, che costituiranno un pacchetto di tutto rispetto, anche se in molti iniziano a rimpiangere le vecchie vetture. Tra di esse, c’è quella di cui vi parleremo nelle prossime righe, e stiamo parlando della storica 126, un vero e proprio capolavoro.

La FIAT sta pensando di far tornare in vita tanti vecchi modelli a livello di denominazione, come la Multipla che tornerà in azione nel 2025. A questo punto, vediamo il gran lavoro fatto da un esperto del settore, che si è occupato di un render di grandissimo livello. Il lavoro è stato eccezionale.

FIAT, ecco come potrebbe essere la nuova 126

La FIAT 126 è stato un modello che ha fatto la storia della casa di Torino, ed è stata prodotta per un periodo di tempo lunghissimo, dal 1972 al 2000. Va detto che in Europa Occidentale la sua produzione e commercializzazione è stata stoppata nel 1991, proseguendo però la vendita su quello che era il mercato polacco.

La 126 ha avuto una storia molto lunga, ed è stata anche l’ultima auto con motore posteriore e trazione posteriore che è stata realizzata dal marchio italiano. La sua erede fu la Panda, ma la 126 è rimasta nel cuore di tutti. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, è stato presentato un render di una vettura che ne riprende le forme, ma ovviamente in salsa moderna.

Il designer ne ha descitto anche le caratteristiche tecniche, ed è una nuova citycar che è giudicata come un’auto molto più comoda rispetto a quella originale. Il motore pensato è un benzina 1.0 turbo AT3, con potenza massima di 100 cavalli. Il cambio è manuale e la trazione anteriore.

Per ciò che riguarda la carrozzeria, viene pensata con colorazioni moderne e molto accese, come il verde ed il giallo presentati in questo video. Per ciò che riguarda gli interni, questa FIAT è dotata di tanti optional di ultima generazione e di un sistema di infotainment moderno e molto pratico.

Tuttavia, va sottolineato che si tratta di un modello nato dalla fantasia dell’autore, ed è molto improbabile che venga effettivamente costruito. Infatti, le specifiche del motore non includono versioni ibride o elettriche, e queste ultime saranno quelle che domineranno il futuro della casa di Torino.

Inoltre, per ciò che riguarda la carrozzeria, il marchio del gruppo Stellantis sta puntando tutto sui Suv di Segmento B, ed anche la Panda del prossimo anno assumerà queste forme. Tuttavia, la 126 rivista in versione moderna è davvero molto interessante e ben realizzata, ed in molti sperano che, prima o poi, possa essere prodotta.