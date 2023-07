Che motore monta la FIAT Panda? Ecco tutte le opzioni

La FIAT Panda è la citycar più amata dagli italiani, ed offre una vasta gamma di motori. Andiamo a scoprirli.

In casa FIAT c’è grande attesa per il debutto della nuova Panda, che arriverà l’11 di luglio del 2024. La citycar più amata dagli italiani si è confermata la vettura più venduta nel nostro paese nei primi sei mesi dell’anno, con ben 50.000 unità che sono state immatricolate in questo periodo.

La seconda in classifica, ovvero la Dacia Sandero, che si è fermata a quota 25.000 immatricolazioni. Dunque, il dominio della Panda è ormai ben noto, e sarà importante confermarsi anche con il nuovo modello che arriverà tra circa un anno. Infatti, la nuova Panda sarà del tutto diverso.

La FIAT si è ormai del tutto concentrata sul mondo dei Suv di Segmento B, come con la 600e e con la 500X. Nel frattempo, andiamo a dare un’occhiata a quelle che sono le motorizzazioni della Panda attualmente in vendita. Ecco quali sono e vi garantiamo che la scelta non manca.

FIAT, ecco i motori che monta la Panda

I motori che monta la FIAT Panda che conosciamo oggi sono entrambi a benzina e sono due, l’1.2 da 69 cavalli ed il 0.9 TwinAir da 85 cavalli. Inoltre, c’è il motore diesel 1.3 Multijet da 75 cavalli. Tutti i motori, tranne il 1.2, sono abbinati al sistema Start&Stop. Inoltre, c’è il modello Mild Hybrid che è quello che sta andando per la maggiore in questo periodo, che monta il 1.0 da 3 cilindri in linea.

Per il momento, non abbiamo notizie in merito a quello che sarà il motore elettrico che verrà montato sulla Panda del 2024, che sarà elettrica, anche se ci saranno le versioni con motore a combustione abbinato alla tecnologia Mild Hybrid e quella GPL. Per il momento, possiamo fare solo delle ipotesi, prendendo magari spunto da quello che è montato dalla nuova 600e, presentata lo scorso 4 di luglio, e che al momento è ordinabile solo nella versione con motore elettrico.

Il nuovo Suv di Segmento B monta un propulsore da 156 cavalli, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, che le garantisce un’autonomia massima di circa 400 km. Per quello che riguarda la Panda, che costerà qualche migliaio di euro in meno rispetto alla 600e, ci aspettiamo un’autonomia sui 350 km, ed anche una potenza leggermente inferiore, visto che è pensata più per la città.

La FIAT vuole fare un progetto ben diverso da quello attuale, ed anche il CEO Olivier Francois lo ha già affermato. Infatti, il manager ha detto che sarà popolare, bella ed economica, visto che quella elettrica costerà sui 25.000 euro, ma quella a combustione sotto ai 15.000 euro.

La Panda, a questo punto, vuole puntare ad ottimi risultati, ed il passaggio ad un Suv di Segmento B è una grande sfida. La clientela, infatti, si era abituata ad un certo tipo di auto, che ora verrà del tutto stravolto. Manca circa un anno, e poi cercheremo di capire chi avrà avuto ragione.