Lewis Hamilton, la mazzata dall’esperto di F1: ora Verstappen gongola

Un esperto di F1 non ci è andato leggero con Lewis Hamilton, affermando un qualcosa che molti pensano. Ecco le sue parole.

La stagione di F1 targata 2023 non offre spunti di riflessione interessanti, con Max Verstappen e la Red Bull che volano versi altri due titoli mondiali, mentre tutti gli altri non possono far altro che leccare le briciole. Il campione in carica ha vinto 10 gare nelle prime 12, imponendosi anche in due delle tre Sprint Race disputate sino ad oggi.

Il ruolino di marcia di Super Max è devastante, ed a tutti mancano i duelli del passato, quelli che ci tenevano incollati alla televisione. L’unico tra piloti di vetture diverse nel corso dell’era ibrida lo abbiamo avuto nel 2021, quando Verstappen si è dovuto sudare il primo titolo mondiale in F1 contro Lewis Hamilton.

Quella lotta è stata un qualcosa di fenomenale, e ci ha tenuto incollati allo schermo sino all’ultimo giro dell’ultima gara di Abu Dhabi. Tralasciando le polemiche che ci furono in quell’occasione, è innegabile che quel campionato sia stato bellissimo, e ad ogni gara si respirava una grande tensione, perché entrambi si sfidavano sul corpo a corpo, regalandoci un duello intenso. Oggi, invece, tutto è troppo scontato, e la sfida è sempre per il secondo posto, con Verstappen lontano anni luce.

Questo non fa il gioco del Circus, che nelle mani di Liberty Media voleva garantire spettacolo e grande lotta per le prime posizioni, ma ora non c’è nulla di tutto questo. La Red Bull fa un altro sport, ed è un peccato perché di campioni o potenziali tali, in griglia, ce ne sono davvero parecchi, che però non hanno la possibilità di dimostrare sino in fondo ciò che valgono, a causa di monoposto troppo più lente della RB19.

Con questo, ovviamente, non vogliamo togliere nulla al fenomenale Verstappen, che sta svolgendo una stagione perfetta, e che oggi è indiscutibilmente il migliore di tutti. Il figlio di Jos vuole diventare uno dei più grandi di sempre, ed anche i record di Hamilton non sono al sicuro.

F1, Eddie Jordan è durissimo con Lewis Hamilton

La F1 ha bisogno di figure come quella di Lewis Hamilton, che in Ungheria ha piazzato una pole position strepitosa. Il sette volte campione del mondo ha fatto vedere di cosa è ancora capace, nonostante il fatto che il prossimo 7 di gennaio andrà a compiere ben 39 anni.

Tuttavia, un’opinione non proprio favorevole a lui è arrivata in queste ore da Eddie Jordan, ex proprietario dell’omonima squadra, ormai fuori dalla F1 dal 2005. Jordan ha parlato di Hamilton e di Max Verstappen nel podcast “Formula for success“, ed è stato molto duro.

Ecco le parole di Jordan, che non le ha mandate a dire come è pienamente nel suo stile: “Se penso che Lewis sia troppo vecchio per sfidare Max? Credo di sì, può ancora vincere dei Gran Premi, ma Verstappen è al top della sua forma, sia per giovane età che per talento e velocità assoluta“.