Ferrari, c’è la verità di Charles Leclerc: tifosi preoccupati

Charles Leclerc è immerso nella crisi della Ferrari, ma prova a non fare drammi. Tuttavia, le sue parole sono molto chiare.

Il 2023 è l’ennesimo campionato deludente per la Ferrari e per Charles Leclerc, che avevano iniziato questa stagione con ben altre aspettative. Lo scorso 14 di febbraio, in quel di Fiorano, erano stati tolti i veli alla SF-23, monoposto che aveva stregato tutti per la bellezze e l’armonia delle sue forme, e che tutti si aspettavano come grande protagonista del mondiale.

Purtroppo però, sin dai test invernali si era capito che il gap con la Red Bull era molto ampio, specialmente in termini di passo gara. Nelle qualifiche del Bahrain, Leclerc era in lotta con le RB19, ma in gara c’era un gap di quasi un secondo al giro, che poi si è confermato anche nelle tappe successive.

La Ferrari è a volte la seconda forza, e si è giocata questo ruolo alternandosi con la Mercedes, l’Aston Martin e, recentemente, anche con la Mercedes. Il monegasco ha messo a referto una splendida pole position a Baku, ed in qualifica è spesso protagonista, ma in gara l’obiettivo massimo è sempre il terzo gradino del podio.

Questa è una realtà che sicuramente non rende felici i fan del Cavallino, soprattutto perché è una tendenza che si ripete ormai da quasi un decennio e mezzo. Le stagioni iniziano sempre con grandi aspettative, ma poco dopo il momento in cui le auto vengono messe in pista, si capisce che il lavoro della Scuderia modenese non è stato all’altezza dei rivali. Leclerc vuole mantenere viva la speranza, ma sa che ci vorrà del tempo.

Ferrari, Leclerc parla della crisi del Cavallino

In un’interessante intervista rilasciata a “Motorsport.com“, Charles Leclerc ha parlato della situazione della Ferrari, affermando che le scarse prestazioni della SF-23 sono state una sorpresa. Le aspettative erano ben altre, anche se il 2023 non è una stagione paragonabile al 2020, quando era difficile anche entrare in Q3. Tuttavia, quando si lavora per un team del genere si punta sempre al meglio.

Ecco le sue parole: “Rispetto al 2020, ho delle sensazioni migliori, sento che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Poi è ovvio che anche i nostri rivali stiano facendo dei passi in avanti, e non è affatto semplice rimontare, ma il nostro obiettivo deve essere quello di tornare a lottare davanti a tutti il più presto possibile“.

Leclerc ha poi aggiunto: “L’obiettivo per la seconda parte di campionato? Quello più realistico è quello di essere la prima squadra dopo la Red Bull, ma vogliamo anche avvicinarci. Se vogliamo parlare del 2024, non c’è alcun dubbio sul fatto che la squadra sta lavorando per combattere per la vittoria. Tuttavia, non è pensabile che li raggiungeremo prima della fine di questo campionato“.

Quella fatta da Leclerc non è di certo un’ammissione rassicurante, dal momento che la Ferrari non ha alcuna certezza di poter agganciare la Red Bull. Il monegasco è sempre stato un inguaribile ottimista, ma il tempo sta passando ed il gap non diminuisce. Il 2024 sarà una delle ultime occasioni.