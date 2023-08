Alonso-Schumacher, paragone da infarto: l’ex avversario svela la verità sui due

Un ex pilota di F1 ha parlato di Michael Schumacher e Fernando Alonso, e le sue parole hanno sorpreso tutti i tifosi.

Il mondo della F1 è pieno di grandi campioni, e se guardiamo a dei tempi moderni, non possiamo non vedere Michael Schumacher come uno dei migliori di sempre, con Fernando Alonso che è in grado di contendergli il primato su vari aspetti. Il tedesco e lo spagnolo si sono ritrovati a contendersi il titolo mondiale nel 2006, quando il nativo di Oviedo aveva appena vinto un mondiale, con Schumy prossimo al ritiro.

Quella stagione fu una delle migliori della carriera del tedesco, che dopo un inizio da incubo piazzò una rimonta fantastica, per poi doversi arrendere per via del motore scoppiato in Giappone e della foratura in Brasile. La sfortuna, nelle ultime gare, ci vide benissimo contro Schumacher, che pur da sconfitto lasciò da fenomeno assoluto, con quella rimonta ad Interlagos che nessuno ha dimenticato.

Alonso ha comunque vinto un campionato in un diretto testa a testa contro il tedesco, una cosa che non tutti possono dire di aver fatto. Fernando fece la sua impresa, anche perché è giusto dire che la Renault, da metà stagione in poi, era dietro la Ferrari. Con la sua grande tenacia, lo spagnolo riuscì nel proprio capolavoro, e tutti sappiamo che avrebbe meritato di più in carriera.

Nando, infatti, non riuscì più a vincere un campionato, e dopo il passaggio alla McLaren del 2007 iniziarono una serie di scelte errate, che non gli permisero più di salire sul tetto del mondo. Ad oggi è tornato in pista e va ancora molto forte, e sarebbe bello vederlo vincere almeno una gara.

Ecco le parole di Coulthard su Alonso e Schumacher

Fernando Alonso e Michael Schumacher sono due dei più grandi campioni che la F1 abbia mai avuto, e questo lo riconoscono tutti. In un’intervista riportata da “Marca“, l’ex pilota David Coulthard ha fatto una sorta di paragone tra i due, e va detto che è davvero molto azzeccato.

Ecco le sue parole: “Quando Alonso si è ritirato per la prima volta dalla F1, non ha smesso di correre del tutto per tre anni. Ha gareggiato in Indycar, ha fatto la Dakar, ed ha anche un circuito in Spagna dove corre con i kart. Se continui a correre, mantieni uno spirito giovanile e puoi farlo sino a quando il fisico te lo consente“.

Coulthard ha poi spiegato le differenze di rendimento tra Alonso e Schumacher dopo il primo ritiro, e la sua lettura è inedita e può essere la giusta lettura.”Michael ha smesso di correre e non ha più corso, ed è poi tornato in F1 tre anni dopo il suo ritiro. La cosa che ha fatto la differenza tra li loro è stato il fatto che Fernando non ha interrotto del tutto la sua attività, mentre Schumacher sì. Abbiamo visto anche uno come Raikkonen com’è andato dopo che è tornato dai rally alla F1“.