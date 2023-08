“Iconica e super sexy”, annuncio da sogno di Alfa Romeo: si, è proprio lei

L’Alfa Romeo è ormai pronta per la presentazione ufficiale della sua supercar, ed ormai mancano davvero poche ore al lancio.

Il marchio Alfa Romeo sta acquisendo lo sfarzo di un tempo, e questo ce lo dicono i numeri di questi mesi. La casa del Biscione è una di quelle che più è cresciuta rispetto al passato, nonostante il momento terribile del mercato delle quattro ruote. Le vendite sono al top, con il SUV Tonale che è la regina assoluta.

La casa di Arese non vuole di certo fermarsi, ed il prossimo anno farà il proprio debutto la prima elettrica di sempre, ovvero un B-SUV di cui ancora non sappiamo il nome. Tale modello sarà disponibile anche con il motore a combustione, ma è chiaro che l’attenzione sarà su quello ad emissioni zero, che porterà il marchio in una nuova dimensione.

Il momento più atteso, tuttavia, è il lancio della nuova supercar, che l’Alfa Romeo svelerà il prossimo 30 di agosto. Ciò significa che a questa data manca meno di una settimana, e poi potremo ammirarne le forme. A questo punto, andiamo a dare una ripassatina a ciò che sappiamo su di lei.

Alfa Romeo, tutto ciò che devi sapere sulla supercar

I veli sull’Alfa Romeo supercar si alzeranno tra pochi giorni, con un evento organizzato al Museo Storico di Arese. Un primo mistero riguarda il nome di questa macchina, che dovrebbe chiamarsi 33 Stradale in omaggio allo storico modello di tanti anni fa, anche se pochi giorni fa le cose sembravano essere cambiate. “AlVolante.it” aveva detto che il nome sarebbe stato “Milano”, ma le ultime indiscrezioni hanno nuovamente ribaltato quelle che sono le previsioni.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “DPCcars“, vediamo l’ennesimo render che prova ad anticiparne le forme, e c’è da dire che già tutti ne sono innamorati. Il CEO del marchio, ovvero Jean-Philippe Imparato, ha parlato con orgoglio di questa creatura: “Questo progetto è un sogno che diventa realtà, realizzato da un gruppo di lavoro audace che aveva l’obiettivo di fare qualcosa di unico“.

Imparato ha poi aggiunto: “La nostra nuova supercar è già sold-out ancora prima di essere presentata. Le sue forme? Posso solo dire che offrirà un contributo importante per aumentare l’identità del marchio“. Nelle sue parole ad “Autocar“, Imparato non ha fatto altro che aumentare l’attesa dei fan di questo costruttore.

Secondo altre indiscrezioni, la nuova supercar dell’Alfa Romeo non sarà un’auto elettrica, e dovrebbe essere spinta dal V6 turbo benzina da 2,9 litri che è già stato visto sulla Giulia Quadrifoglio, ovvero la vettura attualmente più potente e performante della gamma del marchio del Biscione. Qualcuno parlava anche del motore Nettuno della Maserati MC20, ma questa ipotesi sembra stata scartata.

A questo punto, non possiamo far altro che attendere il giorno decisivo, con una settimana che ci separa da questa data. La nuova 33 Stradale non può far altro che esaltare i fan della casa italiana, che è in una fase di grande crescita, e che non vuole di certo fermarsi.