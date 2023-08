Alfa Romeo, modello inedito: ecco la supercar che fa sognare gli italiani

Il marchio Alfa Romeo delizia il pubblico, ed ora emerge un modello pazzesco. Ecco di quale vettura si tratta di preciso.

In casa Alfa Romeo c’è fermento in questi giorni, dal momento che ne mancano una decina al giorno più atteso dell’anno. Il prossimo 30 di agosto verrà svelata al mondo la nuova supercar, che si chiamerà Milano. Il nome è stato rivelato da “AlVolante.it“, e sarà una grande sorpresa.

Sino a poco fa, infatti, sembrava che la scelta fosse divisa tra 6C e 33 Stradale, ma nelle ultime ore è cambiato tutto. Ciò che sappiamo con certezza è che si tratterà di un modello dalle altissime prestazioni, ma che è già andato sold-out ancor prima di essere svelato al mondo.

Tutto ciò fa capire quanta attesa ci sia attorno a questo modello, che dovrebbe sfruttare come base la Maserati MC20, anche lei supercar di un marchio italiano del gruppo Stellantis. Il motore è termico, ma ancora non è chiare se, anche in tal caso, è stato sfruttato il V6 Nettuno della casa del Tridente.

L’alternativa è il motore che sfruttano le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, con una potenza ancora più alta. Nel frattempo, oggi vi parleremo di un’auto folle, realizzata dalla casa del Biscione tanto tempo fa. Scopriamo perché era così speciale e che fine ha fatto.

Alfa Romeo, scopriamo il concept Nuvola

Al Salone di Parigi del 1996, l’Alfa Romeo tolse i veli ad un modello davvero particolare, vale a dire la concept car Nuvola. Si tratta di un modello con carrozzeria berlinetta a due posti, che è basata su un telaio meccanico autoportante. La Nuvola era un modello di prova, una sorta di test di versatilità del veicolo, per contenere i costi ed anche utile a ricavare dei tipi di carrozzerie differenti.

Ad occuparsi del design ci ha pensato il Centro Stile della casa del Biscione, ed il colore di presentazione fu quello azzurro. I richiami stilistici sono legati a diversi modelli del passato, come la 8C 2900, la Giulietta Sprint Speciale e la 1900 Sprint, e c’è da dire che, per l’epoca, si trattava di un tipo di vettura particolare e molto interessante.

Il motore è un 6 cilindri a V dotato di due turbocompressori, uno per bancata, in grado di sviluppare una potenza massima quasi da supercar, di 300 cavalli. La trazione è a quattro ruote motrici, con cambio manuale a sei rapporti. Per quello che riguarda lo scatto da 0 a 100 km/h, sono necessari solamente 5 secondi o poco più, con una velocità massima di 280 km/h. Per essere una concept car di oltre 25 anni fa sono dati da sogno, in un lavoro davvero certosino svolto dai tecnici della casa di Arese.

L’Alfa Romeo Nuvola, come ben sappiamo, non è mai stata messa in vendita, restando una delle concept car più belle del marchio. Ora l’attesa si sposta subito sulla supercar, ma la storia di questo modello così curioso meritava di essere raccontata. A breve verremo deliziati da un nuovo gioello da favola.